Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 сентября

Нынешние выходные дни неразрывно связаны друг с другом: от того, как человек проведет первый, во многом будут зависеть события и настроение второго.

3 и 4 сентября – не самые простые дни лунного календаря, в это время важно осознать свои ошибки и прегрешения, предпринять решительные действия по их исправлению, а также соблюдать максимальную осторожность – от этих дней можно ожидать любых, в том числе и самых неожиданных, сюрпризов. Кому повезет в такое сложное время?

В субботу, 3 сентября, необходимо навести порядок в отношениях с людьми, которые, казалось, уже исчезли из нашей жизни. Велика вероятность их появления, а с ним – и возвращения вопросов, которые когда-то были с ними связаны и теперь снова напомнят о себе. Самое время расставить все точки над "и", либо раз и навсегда завершив отношения, либо начав их с чистого листа. Необходимо также признать свои ошибки и прегрешения, если таковые имели место быть в последнее время – тем, кто сможет очистить свою совесть, удастся избежать испытаний следующего дня – воскресенья, 4 сентября. В это время, как правило, выходят на поверхность силы зла, которые в другие лунные дни прячутся в темных закоулках человеческой души и мироздания. Нежелательно общаться с негативно настроенными или незнакомыми людьми – велик риск быть обманутыми, также не стоит ничего покупать – велик риск потратить больше, чем можно себе позволить, пробив солидную брешь в бюджете.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды настоятельно рекомендуют обращать внимание на то, что не будет укладываться в привычную картину мире: знаки, подсказки интуиции, сны, которые приснятся в одну из ночей. Если запомнить и правильно истолковать увиденное, можно будет найти ответ на важный вопрос – скорее, жизненный, нежели профессиональный, но и последнее – что немаловажно – исключать нельзя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам судьба приготовила настоящий сюрприз – встречу с человеком, с которым они некоторое время назад расстались – скорее всего, по своей вине. Причем это необязательно будет бывший возлюбленный, вполне возможно, что речь пойдет о подруге, которой очень не хватает. Необходимо воспользоваться выпавшим шансом, чтобы наладить отношения – визави охотно пойдет навстречу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам не стоит отказываться от выгодного финансового предложения, которое они – несмотря на выходные – могут получить в это время. Скорее всего, речь будет идти не о смене основного места работы, а о подработке, которая, тем не менее, будет хорошо оплачиваться. От представителей знака пока хотят получить предварительное согласие, но не стоит упускать такой удачный случай.

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