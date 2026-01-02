Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 3-4 января

Гороскоп / © Credits

Суббота, 3 января, довольно сложный день, когда вырвавшиеся наружу силы зла могут завладеть даже самым добрым и порядочным человеком, сделав его злым, завистливым и даже подлым.

Бороться с таким наваждением каждый сможет только самостоятельно — никто не в состоянии будет справиться с чужими проблемами, поскольку у всех будет хватать своих, зато, преодолев все препятствия, мы сможем гордиться собой. Общение с окружающими желательно сократить до минимального предела — в таком случае и ссориться ни с кем не придется, если же не последовать этому совету, можно встрять в нежелательный и продолжительный конфликт.

Воскресенье, 4 января, день абсолютной мировой гармонии, которую нельзя нарушать ничем — ни резкими действиями, ни громкими словами, ни недостойными мыслями — за все это рано или поздно придется отвечать.

Желательно проводить уборку в доме, очищая его как на физическом, так и на ментальном уровне, для чего нужно использовать магическую силу огня — звезды советуют обойти дом с горящей свечой или окурить ее ладаном. Можно заниматься благотворительностью, отдавая свои вещи и оказывать материальную помощь нуждающимся. Как в субботу, так и в воскресенье, несмотря на разную — отрицательную и положительную — энергетическую направленность, не стоит без лишней надобности покидать стены своего дома. Кому повезет в такое интересное время?

Дева

Девам звезды приготовили сюрприз, которые может полностью перевернуть их личную жизнь, вне зависимости от того, в каком положении они находятся в данный момент — являются людьми семейными или одинокими. Встреча с человеком, которого они давно не видели, но при этом так и не смогли забыть, окажется насколько неожиданной, настолько и приятной, да еще и с далеко идущими позитивными последствиями — главное, не упустить шанс и дать снова разгореться чувствам, которые все это время дремали под слоем «пепла».

Весы

Весы смогут получить в подарок от любимого человека то, о чем давно мечтали, часто намекали на необходимость именно этого презента и уже решили, что такое подношение им не светит. Окажется, что тревога была напрасной: их желание давно зафиксировано, а задержка вызвана тем, что приобрести искомый предмет удалось далеко не сразу — в магазинах просто не было того, что полностью отвечало бы загаданному желанию представителей знака — теперь же он нашелся.

Водолей

Водолеи получат долгожданное известие, которое коренным образом изменит х жизнь к лучшему. Скорее всего, оно будет связано с возможностью — в некоторых случаях и необходимостью — переезда в другой город, а, возможно и другую страну. И поедут туда представители знака не в качестве туристов — их ждет работа на фирме, коллектив которой с радостью примет такого ценного специалиста. Так что им можно приступать к сборам: упаковать чемодан в таком случае — дело непростое.

