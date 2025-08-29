Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 30-31 августа

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Лев Весы Водолей

Суббота, 30 августа, — день переосмысления и оценки своих поступков — как в профессиональной, так и в личной сфере. Можно проводить «работу над ошибками», делать выводы и определять новые цели и задачи. Тем, кто озабочен своей карьерой, звезды рекомендуют немного притормозить: сейчас усилия успехом не увенчаются, так что нужно взять тайм-аут и накопить необходимые для работы силы — как физические, так и моральные, что в выходной день более чем логично.

Воскресенье, 31 августа, — один из самых сложных дней лунного календаря — в это время особенно активными становятся силы зла, жертвой которых может стать каждый из нас, а чтобы этого не произошло, нужно проявить осторожность. Ни в коем случае нельзя рисковать — велика вероятность травм и финансовых потерь, поэтому желательно не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, а еще лучше — и вовсе остаться дома. Кому повезет в такое — непростое — время?

Лев

Львы вполне могут рассчитывать на прибыль, которая придет из самых неожиданных источников — у каждого представителя знака он будет своим: например, им пришлют давно забытый гонорар, выпишут премию или преподнесут энную сумму в подарок. В любом случае главное — определиться, на что употребить свалившиеся на голову деньги. Будет обидно, если они, будучи потраченными на мелочи, без которых вполне можно обойтись, окажутся буквально выброшенными на ветер.

Реклама

Весы

Весы смогут добиться любой поставленной цели, но только в том случае, если она будет реальной, а не фантастической — отрываться от земли представителям знака в это время никак нельзя. Несмотря на выходные, задачи, которые будут решать представители знака, вполне могут оказаться профессиональными. Тем не менее не стоит отказываться от прекрасного шанса найти ответ на важный вопрос, который — с большой долей вероятности — станет серьезным карьерным трамплином.

Водолей

Водолеи наконец-то смогут забыть о ссоре, которая уже довольно долго отравляет им существование. Скорее всего, речь идет о близком друге, которого представители знака — возможно, сами того не желая — обидели до глубины души. Извинившись перед ним, они избавятся от серьезной тяжести, которая камнем висит у них на душе, а это уже немало. Правда, серьезный разговор необходимо приурочить к субботнему дню, в воскресенье он вряд ли принесет ожидаемые результаты.

Читайте также: