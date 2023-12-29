Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 30-31 декабря

Суббота, 30 декабря, день, когда любые события связаны с поступками, которые человек совершил в прошлом – как далеком, так и не очень. Звезды рекомендуют проанализировать, понять и принять происходящее, а заодно сделать выводы из своих ошибок, если таковые имеют место быть. День также благоприятен для того, чтобы строить план на будущее – как минимум, на год, который наступает. Воскресенье, 31 декабря, не самый легкий день лунного календаря. Но для последнего дня в году лучшая стратегия - оставаться дома и сосредоточиться на подготовке к празднику, потому что это минимизирует неприятные симптомы нынешнего дня – прежде всего конфликты, которые сейчас происходят чаще, чем в любые другие лунные сутки. Но если встреч с посторонними можно избежать, в отношения с близкими людьми необходимо проявить терпение и понимание – эти качества помогут не поссориться в канун праздника.

Телец

Тельцы, которые – несмотря не самые лучшие вибрации лунного месяца – почувствуют необычайный прилив энергии, который позволит выполнить и перевыполнить план предпраздничных мероприятий – как хозяйственных, так и личных. Стоит воспользоваться благоприятной обстановкой для того, чтобы объясниться с близким человеком: тем, кто пока еще не признался в своих чувствах, не стоит с этим тянуть, а тем, кто поссорился с любимым человеком, самое время помириться с ним.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют провести эти – предпраздничные – дни со своими близкими – друзьями и родными, общение с ними не только принесет представителям знака массу приятных эмоций, но и пополнит запасы энергии, которые в последнее время начали иссякать. Находясь в компании с любимыми людьми, им удастся настроиться на лирический лад, вспомнить прошлое, помечтать о будущем –это максимально благоприятная обстановка для финальных дней года.

Весы

Весы в эти дни могут устроить личную жизнь, встретив человека своей мечты – вполне возможно, что они даже захотят назвать его своей второй половинкой. Скорее всего, он окажется незнакомце, который случайно окажется на их пути. Но возможен и иной – не менее роман интересный – вариант: звезды рекомендуют им обратить внимание на человека, которого давно знают, но никогда не рассматривали его с романтической точки зрения, и, как выяснится, совершенно напрасно это делали.

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