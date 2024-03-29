Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 30-31 марта

Нынешние выходные – 30 и 31 марта – можно назвать идеальными для отдыха, правда, с одним условием: он должен быть активным, в противном случае энергия, которую направят на Землю звезды, создаст дискомфорт – как моральный, так и физический.

Суббота, 30 марта, – день решительных действий и преодоления сомнений. В будний день этим его качествам цены бы не было, поскольку они дали бы возможность, преодолев все возможные препятствия, достичь любой цели. Но их можно использовать и в выходной, решая важные личные или бытовые вопросы – главное, в любом случае действовать активно, не сомневаясь в правильности своих поступков. В воскресенье, 31 марта, можно продолжать все, что было начато накануне, особенно это касается любых творческих проектов, какой бы сфере деятельности они ни касались. Разумеется, на первый план выйдет искусство и связанные с ним люди соответствующих профессий – они смогут реализовать самые смелые свои идеи, но и людям, чья работа далека от творчества, можно рассчитывать на успех, если они будут решать любые – даже сугубо технически – задачи с креативной точки зрения.

Близнецы

Близнецы смогут наладить отношения с близким человеком, с которым – по причине ссоры, в которой в большей степени были виноваты именно они – не общались уже несколько лет. За это время они много раз корили себя за случившееся, но не знали, как помириться – боялись, что их не простят. В эти дни обстоятельства для завершения конфликта, главное – не упустить этот счастливы шанс.

Лев

Львы будет удаваться абсолютно все, за что они в эти дни возьмутся: преимущественно речь пойдет о личных – или бытовых – делах, но и профессиональные тоже исключать нельзя. Главное – действовать активно и решительно, не обращая внимания на препятствия, которые могут возникнуть на пути, тогда и результаты порадуют, поскольку превзойдут все – даже очень смелые – ожидания.

Козерог

Козерогам повезет в сфере, к которой они относятся максимально трепетно – в финансах. Скорее всего, их ждет неожиданная прибыль – например, премия, которая упадет на карточку в выходные, или дорогой подарок, на который расщедрится любимый человек. В первом случае нужно грамотно распорядиться полученными средствами, во втором – поблагодарить того, кто хотел порадовать представителей знака.

Читайте также: