Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 30-31 октября

Нынешние выходные, 30 и 31 октября, включат в себя и работу, и отдых.

Главное – правильно настроиться как на выполнение задач, так и на релаксацию, без которой невозможно будет достичь серьезных профессиональных результатов: важно помнить, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. Кому повезет в такое противоречивое время?

Суббота, 30 октября, несмотря на выходной, – благоприятный день для любых, самых серьезных и грандиозных, начинаний, главное, не упустить счастливый шанс, который предоставляют звезды и судьба. Можно также принимать важные решения – они окажутся единственно правильными и о них впоследствии не придется пожалеть. Вообще, это очень эффективный и по-настоящему светлый день, в течение которого можно выложиться на все сто процентов, что особенно важно, если учесть, что в воскресенье, 31 октября, можно – и нужно – отдыхать. Энергии будет очень мало, к тому же в течение дня она станет постепенно убывать, поэтому не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – нужно провести день в состоянии максимального покоя и расслабленности.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды настоятельно рекомендуют приступать к реализации важного профессионального проекта: будучи начатым в этот день, он пойдет как по маслу – без каких-либо препятствий – и закончится легко и быстро. Можно также говорить о том, что окружающие люди – прежде всего коллеги, которые также будут задействованы в этом проекте – окажут всю необходимую для успешной работы помощь и создадут в коллективе благоприятный моральный климат.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам необходимо всеми возможными способами повышать свой культурный уровень, и на нынешних выходных для этого сложатся благоприятные условия. Неожиданно подвернутся билеты в театр или кто-то предложит посетить интересную выставку. Можно даже отправиться на экскурсию в ближайший областной центр, славящийся своими храмами и музеями. Главное, чтобы сделать это позволила эпидемическая обстановка – на нее сейчас придется делать скидку.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям удача будет сопутствовать в любых делах, за которые они возьмутся – неважно, окажутся они профессиональными или бытовыми. Можно смело приступать к реализации любых проектов – от нового начинания на работе до ремонта в доме. Главное, не сомневаться в своих силах и действовать решительно, а также точно представлять, чего именно нужно добиться в результате: имея перед собой расплывчатую цель, трудно выработать тактику и стратегию своих действий.

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