Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 30 ноября – 1 декабря

Субботу, 30 декабря, можно назвать самым сложным днем месяца, когда будет казаться, что над головой собрались все самые черные тучи, которые только существуют в жизни и мире. Стен своего дома в этот день лучше не покидать, что вполне согласуется с выходным финала осени, когда погода на улице не благоприятствует долгим прогулкам. Общение с окружающими людьми тоже лучше свести к минимуму – так удастся ни с кем не поссориться и избежать негативных эмоций.

В воскресенье, 1 декабря, тучи рассеются – даже появится ощущение, что жизнь налаживается, зато энергии станет ощутимо меньше – ее едва ли хватит для того, чтобы дотянуть до вечера. Что планировать на такое– время, каждый решает сам, но вышесказанные предостережения астрологов необходимо принять во внимание. Нельзя также игнорировать знаки, которые могут предсказать будущее – от гороскопов и гаданий на картах до статей серьезных аналитиков: в них будет содержаться зерно истины. Кому повезет в такое время?

Телец

Тельцы могут рассчитывать на получение приятного известия, которого они очень долго ждали. Скорее всего, речь будет идти о звонке или сообщении от человека, о котором представители знака давно ничего не слышали, но при этом очень по нему скучали. Окажется, что он тоже все время хотел наладить связь, и теперь, как только такая возможность у него появилась, сразу же сделал это, так что реальная – долгожданная и приятная – встреча у двух давних знакомых, как говорится, не за горами.

Весы

Весам удастся не только «откопать» в интернете вещь, которую они давно – и до сих пор тщетно – искали, но и на выгодных условиях приобрести ее с доставкой. Важно, что в эти – не самые простые дни лунного календаря – оформить покупку можно будет бесконтактным способом, что убережет представителей знака от вероятных в такое время конфликтов и – соответственно – плохого настроения, которое может испортить столкновение с неприятными и неадекватными людьми.

Водолей

Водолеи с радостью узнают, что усилия, которые они в последнее время прилагали к решению профессиональных – скорее всего, творческих – вопросов, увенчались серьезным успехом. Так, завершенный рабочий проект, над которым они работали все последнее время, приведет к одобрению начальства, а участие в творческом конкурсе, на который они подавали свои работы, принесет выигрыш и премию. Правда, в выходные эти известия будут неофициальными, о уже в понедельник придет их подтверждение.

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