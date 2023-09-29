Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 30 сентября и 1 октября 

30 сентября и 1 октября – дни положительной энергетики, которая никак не ограничивает наши представления о полноценном отдыхе, разрешая практически все, исключением, пожалуй, является только бурное – и буйное – веселье, но оно нежелательно с точки зрения ситуации в стране, а не мнения звезд. Кому повезет в это время?

В субботу, 30 сентября, – как и положено в выходной день – от работы, даже если кто-то решил взять ее на дом, толку не будет, поэтому ему нужно посвятить его очищению окружающего пространства – прежде всего, уборке в своем жилище. При этом важно не просто все вымыть и вычистить, но и избавиться от вещей, которые захламляют дом, мешают дышать и, как следствие, затрудняют движение к целям во всех жизненных сферах. Оставшееся время – как следует отдохнуть. Причем, отдых не обязательно должен быть пассивным – можно действовать и активно: например, можно заняться спортом или любимым хобби. Воскресенье, 1 октября, день, когда ни в коем случае нельзя грустить, тосковать и печалиться. Даже если настроение оставит желать лучшего, необходимо отыскать позитив даже в том, что является негативом. А вот от активного отдыха – прежде всего, занятий спортом – сегодня нужно отказаться, он чреват травмами.

Близнецы

Близнецам звезды дадут возможность воплотить в жизни любые – в том числе, и самые заветные – мечты и желания, вне зависимости от того, какой жизненной сферы они касаются. Но самым перспективным направлением все-таки является творчество, особенно если они давно хотели попробовать себя в качестве художника или литератора. Со временем это занятие принесет представителям знака известность и финансовый успех, что для них особенно важно.

Скорпион

Скорпионы получат прекрасный шанс наладить отношения с человеком – скорее всего, близким – с которым они по причине сложности своего характера умудрились поссориться. Для того, чтобы получить нужный результат, им желательно создать теплую и душевную – а в некоторых случаях – и романтическую – атмосферу. Например, можно устроить совместный ужин или отправиться на прогулки в парк – в такой обстановке легко будет найти общий язык.

Стрелец

Стрельцам удастся найти общий язык с любым – даже самым несговорчивым – собеседником, что очень важно, особенно если речь будет идти о давнем недруге, который долгое время осложняет жизнь представителям знака. Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы наконец-то выяснить отношения и закончить враждовать, что наилучшим образом отразится на моральном состоянии – им покажется, будто бы с плеч упал большой и тяжелый груз.

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