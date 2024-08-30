Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 31 августа – 1 сентября

Нынешние выходные – 31 августа и 1 сентября – идеальное время для отдыха, поскольку они не предназначены для активных действий, а вот перезагрузка сил – как физических, так и моральных – пройдет наилучшим образом.

В субботу, 31 августа, Луна обеспечит нас большим количеством энергии, которой, тем не менее, необходимо распоряжаться бережливо и разумно. Можно – и нужно! – заниматься решением бытовых вопросов, хозяйственными хлопотами и уделать максимум внимания близким: любимым людям и родственникам – особенно пожилым людям и детям. Уделив им внимание, в котором они нуждаются, можно будет получить взамен ценный совет, в котором мы сейчас особенно нуждаемся.

Воскресенье, 1 сентября – самый чистый и светлый день во всем лунном месяце: его энергетика позитивно влияет на нашу психику, но, как любое добро, достаточно слаба и нуждается в поддержке. И уж тем более ее категорически нельзя разрушать, а сделать это сегодня можно любым резким действием, грубым словом, недоброй мыслью – всего этого необходимо избегать. Отдых в этот день должен быть спокойным и неторопливым: прогулки в лесу или парке, а также растительное существование на пляже вполне подойдут. Кому повезет в это время?

Близнецы

Близнецы, которые в последнее время много работали, что для этого – не самого трудолюбивого знака – было непривычно, вполне заслужили отдых не на пару дней, а как минимум на неделю. В эти дни у них появится возможность провести время там, куда он давно мечтали поехать. К тому же путешествие на престижный курорт они смогут совместить со своим любимым занятием – прогулкой по магазинам.

Дева

Девам могут позвонить люди, с которыми их когда-то связывало длительное общение – например, совместная учеба или работа. С тех пор они потеряли друг друга из виду, но не забыли о том, что когда-то были знакомы. Теперь представители знака смогут не только пообщаться с ними, вспомнив былые – кажущиеся сейчас прекрасными – времена, но и получить от них интересное – и прибыльное – профессиональное предложение.

Рыбы

Рыбы – пожалуй, единственный знак Зодиака, которым в это время можно заниматься работой. Им удастся воплотить в жизнь любое начинание, о котором они давно подумывали, но пока не знали, с какой стороны подступиться. Нынешние дни благоприятны для составления бизнес-планов, деловых договоренностей, постановки профессиональных целей, а также разработки тактики и стратегии ее достижения.

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