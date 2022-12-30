Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 31 декабря – 1 января

Нынешние выходные пройдут на контрасте черного и белого, тьмы и света, зла и добра, что вполне логично, поскольку речь идет о переходе от старого года к новому: мы оставляем позади все плохое и идем к хорошему.

31 декабря и 1 января подходят как для отдыха и празднования Нового года, так и для работы: преимущественно она, по понятным причинам, будет домашней, но и начать что-то делать в профессиональном отношении – хотя бы составить план на будущее – не только можно, но и нужно. Кому повезет в такое непростое, но очень интересное время?

Суббота, 31 декабря, выпадает на один из самых неприятных дней лунного календаря – в это время астрологи советуют как можно реже покидать стены своего дома, который, как известно, всегда – а в наше непростое время особенно – является крепостью, и максимально сократить общение с окружающими людьми. Если учесть тот факт, что последний день в году мы, как правило, проводим в предпраздничных хлопотах, и даже сейчас, в такое непростое время, не сможем – и не захотим – полностью от них отказаться, то и проведем его в соответствии с пожеланиями звезд. Они также рекомендуют хотя бы пару часов провести в уединении: вспомнить, каким был уходящий год, отпустить негатив, который он нам принес, и еще раз – мысленно – пережить то хорошее, что – несмотря на обстоятельства, он наверняка принес каждому из нас, и поблагодарить за это высшие силы.

Лунные сутки, выпадающие на воскресенье, 1 января, обеспечивают человека большим количеством мощной позитивной энергии – в такое время можно приступить к воплощению в жизнь того, что в другое время кажется совершенно невозможным – главное, сделать хотя бы один шаг на этом пути.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые давно и, как им кажется, безнадежно влюблены, неожиданно для них самих удастся найти путь к сердцу дорогого им человека. Интересно, что для этого им не придется хитрить, просчитывать все возможные ходы или разрабатывать тактику и стратегию. Одного случайного слова – или даже взгляда – окажется достаточно для того, чтобы понять: этот человек испытывает к представителю знака такие же романтические чувства.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем из них, кто давно пребывает в ссоре с близким другом или любимым человеком – удастся наконец-то наладить отношения. Конечно, все прекрасно знают истину о том, что разбитую чашку склеить невозможно, но представителям знака удастся найти нужные слова для того, чтобы максимально загладить свою вину и сделать так, чтобы, по выражению классика, все стало так, как было – иногда такое возможно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – разумеется, тем из них, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – удастся, в зависимости от стадии, на которой находятся отношения, получить предложение руки и сердца или официально их оформить. Велика также вероятность того, что представители знака, оказавшиеся в разлуке с близким им человеком, смогут – кто ненадолго, а кто и насовсем – воссоединиться с ним.

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