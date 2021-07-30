Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 31 июля – 1 августа

Нынешние выходные – 31 июля и 1 августа – могут принести как непростые ситуации, так и подсказки, как с ними справиться.

Если пользоваться народными выражениями, то в это время можно будет не только получить предупреждение о возможных вариантах развития ситуации, но и дадут понять, где и как можно постелить соломки, чтобы не ушибиться. Так кому повезет на выходных – 31 июля и 1 августа.

Суббота, 31 июля, день мистический и магический, когда на людей снисходит как минимум озарение, а как максимум – их посещает мудрость, которая поможет им жить – а не выживать – в ближайшее время. Откроются тайны и секреты, которые до сих пор оставались неразгаданными, да и надежд на то, чтобы стать явью, не оставляли. Как распорядиться каждым из этих откровений, зависит от каждого конкретного человека – главное, не упустить шанс использовать открывшиеся тайные знания себе во благо. Воскресенье, 1 августа, не самый простой день, в течение которого – чаще чем в другие – правят бал низменные инстинкты, поэтому происходят предательства и измены. Что бы ни случилось, необходимо сохранять душевный покой: не давать воли эмоциям, не ссориться с окружающими и не встречать в чужие конфликты. Но, коль скоро доведется угодить в непростую ситуацию, выпутаться помогут полученные накануне эзотерические знания.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы почувствуют невиданный энергетический подъем, вот только звезды не советуют представителям знака браться в эти дни за работы. Во-первых, речь идет о выходных, а, во-вторых, лучше направить ее на отдых, которых тоже может быть активным. Небольшая поездка в один из близлежащих городов с многовековой историей с посещением живописных развалин, дегустацией блюд украинской кухни в местных ресторанчиках и купанием в речках и озерах принесет приятную усталость и не менее приятные воспоминания.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды в эти дни рекомендуют устраивать встречи с друзьями (одноклассниками, однокурсниками – нужное подчеркнуть) и семейные посиделки. Атмосфера на таких «мероприятиях» будет царить на редкость душевная, поэтому никому долго не захочется расходиться, а впоследствии будут вспоминаться не без приятности. Главным условием, который необходимо соблюсти, чтобы не испортить настроение встречи, является требование не лгать никому из присутствующих – это может негативно сказаться на отношениях с ними.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые – в силу своей природы – всегда интересуются всем непонятным и необъяснимым, смогут раскрыть тайну, которая поможет им изменить свою жизнь к лучшему. У каждого представителя знака секрет будет казаться своей сферы существования, главное, чтобы он имел отношение только к ним – или их семье, а, возможно, и роду. Чужие тайны – как в эти дни, так и всегда – добра никому не принесут, поэтому не стоит ими пользоваться даже в добрых и, уж тем более, в корыстных целях.

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