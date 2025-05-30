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Содержание Овен Близнецы Весы

Суббота, 31 мая, — день трансформации и перемен — как внутренних, так и внешних, которые являются переломным в первом половине лунного месяце, когда количество приложенных в самых разных сферах деятельности усилий переходить в качество. К новым начинаниям, даже если они касаются решения бытовых вопросов, приступать не стоит — они приведут к прямо противоположному результату, а вот заверить те, что были начаты ранее, не только можно, но и нужно.

Также желательно планировать свое будущее — как на ближайшую, так и на длительную перспективу. А вот общением в это время лучше не злоупотреблять, если, конечно, мы не хотим рассориться с родными и друзьями — конечно, для выходного дня это не очень удобно, но стоит прислушаться к советам звезд.

Воскресенье, 1 июня, нежелательно посвящать активным действиям, зато для умственной и интеллектуальной деятельности никаких препятствий нет — напротив, она окажется максимально успешной. Важные решения в это время лучше не принимать, но можно размышлять, какой вариант лучше выбрать. Кому повезет в такое — относительно спокойное — время?

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Овен

Овнам удастся разрешить миром конфликт, в который они — исключительно из-за присущей им вспыльчивости, встряли исключительно по собственно вине. В нынешние выходные сложатся благоприятные условия для нахождения общего языка, что очень важно для взаимопонимания, которого так не хватает поссорившимся сторонам — по сути дела, именно в этом и состоит причина размолвки, стоившей представителям знака и их партнерам большого количества нервных клеток.

Близнецы

Близнецам звезды советуют — причем очень настойчиво — выбраться на природу, причем, если у них не будет возможности выехать за город, нужно отправиться хотя бы в близлежащий парк. Не стоит собирать для этого большую компанию, еще лучше — вообще провести время в одиночестве, поскольку только в таком случае удастся сосредоточиться на своем внутреннем мире и наконец-то найти ответ на очень важный — скорее всего, личный — вопрос, который до сих пор ускользал от них.

Весы

Весам можно отправляться в поездку, которую они очень долго ждали, скорее всего, это будет путешествие — у кого-то длительное, а кого-то и кратковременное. По большому счету, продолжительность поездки особого значения не имеет — увидеть множество достопримечательностей и получить массу приятных впечатлений можно и в путешествии выходного дня, главное, что все сложится максимально удачно: транспорт будет ходить как часы, а условия проживания окажутся выше всяких похвал.

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