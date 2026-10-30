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Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 31 октября — 1 ноября
Нынешние выходные, 31 октября и 1 ноября, станут временем мудрости и постижения новых знаний и одновременно серьезных испытаний, которым звезды подвергнут нашу психику.
Суббота, 31 октября, категорически не подходят как для полного бездействия, так и для активной деятельности — необходимо найти золотую середину. Важные дела — как в выходной они преимущественно окажутся бытовыми — лучше отложить на некоторое — непродолжительное — время, а в этот день нужно найти себе какое-то приятное и при этом несложное занятие, которое не даст заскучать.
Желательно также во всех — даже самых неожиданных и непредсказуемых — ситуациях сохранять спокойствие и хладнокровие: с их помощью можно будет не потерять голову и найти удачный выход из них.
Воскресенье, 1 ноября — не самый простой день лунного календаря, который чреват неприятными открытиями в отношении близких людей. Считается, что в такое время происходит большое количество предательств — причем не только на физическом, но и на моральном уровне.
В таком, признаемся честно, неприятном случае не стоит торопиться с решительными действиями и тем более местью, сначала нужно во всем разобраться и только потом решать, что и как делать. Также стоит опасаться негативных эмоций, которые могут отличать даже самых спокойных и уравновешенных людей — поддавшись их влиянию, впоследствии придется пожалеть о резких словах и агрессивных поступках. Кому повезет в такое интересное, хоть и не самое простое время?
Овен
Овнам звезды не рекомендуют пренебрегать своим внешним видом, метаморфозы в котором — и тут достаточно вспомнить историю Золушки — могут радикально изменить жизнь. Нынешние выходные — и для этого сложатся все необходимые обстоятельства — необходимо потратить на процедуры по собственному перевоплощению, а, возможно, и омоложению.
Это не значит, что представители знака выглядят плохо, но меняться в течение жизни не только можно, но и нужно. Как правило, такой — внешний — переворот обязательно даст толчок приятным событиям — как в карьере, так и в личной жизни.
Скорпион
Скорпионы, которые давно думали о смене рода своих занятий, смогут получить прекрасный шанс попробовать себя в новом дел, в котором до этого времени они, возможно, себя и не представляли.
Самое важное — и интересное — в данном случае — то, что этот — во всех отношениях важный — опыт ни к чему не будет их обязывать: если новое занятие в его пробном варианте им не понравится, они вполне могут забыть о нем и с понедельника вернуться к своему непосредственному занятию, продолжая думать о том, на что его в ближайшее время можно будет более удачно поменять.
Водолей
Водолеи, которые уже смирились с недавно полученным неприятным для них известием, неожиданно узнают, что оно — возможно, случайно, а, возможно, и намеренно — было представлено им по ошибке.
Вновь открывшиеся обстоятельства вызовут у представителей знака невероятное моральное облегчение, которого они не испытывали до всей этой истории. В результате, в душе они — хоть это будет казаться нелогичным — даже поблагодарят звезд за то, что все сложилось именно так, а не иначе, когда, как принято говорить в таких случаях, не было бы счастья, да несчастье помогло.
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