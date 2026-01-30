- Дата публикации
Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 31 января — 1 февраля
Нынешние выходные — при всей непохожести и разнонаправленности энергетического вектора — едины в одном: они одинаково не подходят для активной деятельности, а значит, их надо посвятить отдыху.
Суббота, 31 января, не самые легкие лунные сутки — в это время столкнуться с самыми разными проблемами придется представителям всех знаков Зодиака, поэтому звезды настоятельно рекомендуют не покидать стен своего дома и ограничить общение с окружающими — особенно близкими — людьми.
Ссоры с последними особенно опасны, поскольку их не удастся вычеркнуть из жизни, как это можно сделать с незнакомцами, а, значит, последствия возникшего конфликта еще долго будут отравлять отношения. Впрочем, если столкновения с кем-то из тех, кто находится рядом, е избежать, то идти на него можно только с благой целью: например, восстановления справедливости и защиты тех, кого понапрасну обидели.
Воскресенье, 1 февраля, — день мировой гармонии, в течение которого очень важно избегать крайностей и соблюдать умеренность во всем — начиная от пищевого рациона и заканчивая проявлением чувств. Составляя планы на день, также очень важно помнить о необходимости душевного комфорта: если какое-то событие или поступок грозят его нарушить, лучше от него отказаться. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?
Лев
Львам, которые привыкли во всем полгаться только на собственные силы, в эти дни неплохо было бы обратиться за помощью к Вселенной, поскольку сами они решение возникшей проблемы, скорее всего, не потянут. Главное в сложившейся ситуации — задать вопрос мирозданию и немного подождать: оно обязательно даст на него ответ. Скорее всего, он придет во сне, поэтому к тому, что представители знака увидят в эти ночи, нужно отнестись с максимальным вниманием, а затем — без продолжительного промедления — действовать.
Весы
Весам звезды настоятельно рекомендуют очистить свою энергетику, в которой в последнее время скопилось слишком много негатива. Скорее всего, им представители знака обязаны некой вещи, которая в свое время была подарена им недоброжелательным по отношению к ним человеком, и с тех пор находится в их доме. Если им удастся обнаружить этот предмет, что сделать несложно — он довольно сильно «фонит», и избавиться от него, в жизни практически сразу же начнется широкая белая полоса.
Козерог
Козерогам, которые давно никуда не выезжали, е только можно, но и нужно оправляться в путешествия самого разного- но лучше всего личного — свойства. Те представители знака, целью которых станет романтическое свидание с любимым, но находящимся вдали от дома, человеком, могут рассчитывать на то, что удача будет сопутствовать им буквально на каждом шагу. Впрочем, те, кто пока еще в отношениях не состоит, вполне могут встретить близкого во всех отношениях человека именно в этой поездке, которая окажется для них судьбоносной.
