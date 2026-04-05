Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 апреля

Суббота, 4 апреля, время праздников и веселья, поводы для которого звезды рекомендуют найти даже в наше — не самое простое — время. Главное — не грустить и не унывать, звезды, которые делают для нас все возможно — а иногда и невозможные — могут счесть это неблагодарностью и надолго лишить своего хорошего отношения.

Также очень важно — под влиянием чрезмерных позитивных эмоций — не терять контроля над своим поведением, поскольку — в случае отказа «тормозов» — можно самостоятельно, без посторонней помощи поставить себя в неудобное положение. Осторожность важно соблюдать в отношении алкоголя — впрочем, употреблять его в разумных количествах нужно всегда. Желательно — разумеется, по возможности, — избегать мест массового скопления людей — там можно подхватить инфекцию, которая на какое-то время выведет нас из строя. День благоприятен для занятий творчеством — в гениальных идеях и вдохновении, необходимом для их воплощения в жизнь, недостатка не будет.

Воскресенье, 5 апреля, станет первой половиной 18-го лунного дня, который продлится в течение двух календарных суток и закончится только в понедельник, 6 апреля. Как правило, в такое время мы можем стать жертвой манипуляций непорядочных людей и, изменив себе, принять чужую точку зрения — в выходной это преимущественно коснется личных отношений. Именно поэтому звезды настоятельно рекомендуют остаться дома и заняться решением вопросов, связанных с бытом и хозяйством. От общения с людьми — особенно теми, кто нам близок и дорог — во избежание конфликтов лучше отказаться, или хотя бы минимизировать его. Кому повезет в такое интересное время?

Близнецы

Близнецам наконец-то удастся решить проблему, которая уже довольно продолжительное время усложняет им жизнь. Скорее всего, это будет связано с их возвращением домой — причем, как в прямом, так и в переносном смысле, поскольку только в таком случае они получат все «рычаги» для выхода из сложившейся ситуации. Главное — не боятся сделать решительный шаг в нужном направлении, а для этого придется отказаться от нынешнего образа жизни, но, как известно, для того, чтобы «отплыть» к новой цели, нужно не бояться потерять из вида старый «берег».

Лев

Львам, которые в последнее время сосредоточились на жизни своих близких — детей или родителей, принеся себя в жертву их интересам, звезды приготовили приятый сюрприз. Велика вероятность, что именно в это время они подарят им встречу с человеком, который заставит их вспомнить о собственной личной жизни. Но повезет в этом смысле только тем, кто не побоится резких перемен, неизбежных в таких случаях, а также упреков близких людей, которым может не понравится то, что их отодвинут на второй план — просто надо дать им время на размышление.

Козерог

Козерогам — особенно тем из них, кто давно сидит на одном месте — звезды рекомендуют хотя бы на время позабыть о своих профессиональных и — особенно! — домашних обязанностях и отправиться в путешествие. Оно не обязательно должны быть дальним и продолжительным — можно выехать за город на выходные, главное — сменить энергетику места своего пребывания и «картинку за окном», а, значит, как следует отдохнуть. Что же до собственно передвижения — билетов, ночлега в отеле, питания, то об успешности таких действий позаботятся звезды, так что о них можно не беспокоиться.

