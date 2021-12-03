Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 декабря

Нынешние выходные – 4 и 5 декабря – несут в мир позитивную энергию, которая будет способствовать добру и созиданию.

Впрочем, вышесказанное совершенно не значит, что нужно с разбегу бросаться в работу, тем более что статус выходных дней для этого совершенно на располагает. Но подготовиться к новым проектам можно и нужно. Кому повезет в это счастливое во многих отношениях время?

Субботу, 4 декабря, астрологи считают волшебным днем: в это время могут исполниться любые – в том числе и самые заветные – решения. Главное, заранее – хотя бы вечером в пятницу – определиться с тем, чего хочется получить в подарок от Вселенной – и грамотно загадать свое желание. В этот день также существует риск стать жертвой мошенников, но тут все зависит о самого человека: вполне достаточно просто соблюдать осторожность и избегать ситуаций, которые могут плохо закончиться.

В воскресенье, 5 декабря, необходимо строить планы на будущее, продумывая не только тактику и стратегию своих действий, но и – поэтапно – каждый шаг.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева, как практичному и рассудительному знаку, который скептически относится ко всему, что не укладывается в их прозаическую картину мира – прежде всего что так или иначе связано с мистикой и эзотерикой, – под влиянием обстоятельств могут сменить свою точку зрения. Знаки, которые будет посылать представителям рассудительного знака судьба, напророчат им множество позитивных и приятных событий: одним долгожданную новую работу или повышение по службе, другим – переезд на новую квартиру или другую страну, третьим – судьбоносное знакомство или предложение руки и сердца.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи узнают нечто такое, что очень их порадует – сажем, им станет известно, что человек, которому они откровенно симпатизирует, тоже испытывают к ним нежные чувства. Первой реакцией представителей знака будет радость, а когда она поуляжется, они будут думать о том, как вести себя в данных – так приятно сложившихся – обстоятельствах: дать предмету своей любви знать о своем отношении или положиться на судьбу и пустить дело на самотек. Впрочем, какой бы сценарий ни выбрали Водолеи в данном случае, можно не сомневаться – они обставят все наилучшим способом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам повезет в финансовых вопросах любого масштаба – от незначительных до самых серьезных. Прежде всего возможна неожиданная и вполне приличная прибыль – известие о повышении зарплаты, премия или дорогой подарок, о котором давно мечтали представители знака. Удачно сложатся дела и у тех, чья профессия связана с торговлей, причем вне зависимости от того, будут они покупать или продавать: в первом случае им удастся приобрести хорошую и качественную вещь со значительной скидкой, а во втором – очень выгодно продать свой товар и получить массу новых заказов.

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