Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 февраля

Нынешние выходные подходят как для активной деятельности, так и для полноценного отдыха, а еще лучше совместить одно с другим.

4 и 5 февраля – прямо противоположные друг другу дни, когда можно успеть абсолютно все, главное, прислушиваться к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. Кому повезет в это многообещающее время?

Суббота, 4 февраля, – день, когда лунная энергия находится на пике своей мощности, поэтому нет такого дела, за которое нельзя было бы взяться в это время – любое обречено на успех. Разумеется, в выходной речь будет идти преимущественно о домашней работе, но если есть желание подтянуть рабочие "хвосты", то препятствий к этому не будет. Главное, не перенапрячься и не потратить больше энергии, чем нужно для выполнения данных конкретных задач. Впрочем, даже если это случится, уже в воскресенье, 5 февраля, можно будет перевести дух и восстановить иссякающие силы. День благоприятен как для одиночества и уединения, так и для культурной программы – посещения театров, музеев и концертных залов.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы узнают нечто такое, что очень их порадует. Скорее всего, новость будет связана с их первой – школьной или институтской – любовью, о которой они довольно давно ничего не слышали. Теперь же у них появится возможность не только пообщаться онлайн, но и встретиться с этим человеком. Главное, не сделать старой ошибки в отношениях, уже приведшей к расставанию.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – знаку, представители которого притягивают к себя материальные блага, повезет в финансовых вопросах любого масштаба – от незначительных, но при этом приятных, до крупных и весомых. Возможна неожиданная прибыль – например, известие о повышении зарплаты или премии, которое придет, несмотря на выходные дни, а также дорогой подарок, о котором давно мечталось.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, являющиеся едва ли не главными скептиками Зодиака, с недоверием относятся ко всему, что не укладывается в материалистическую картину мира, но в эти дни столкнутся с тем, что иначе как чудом не назовешь. Для каждого представителя знака оно обретет свою – только для него важную – форму, но, главное, они уже не будут сомневаться в том, что чудеса в нашем мире существуют.

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