Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 марта

Нынешние выходные подходят для отдыха только наполовину, поэтому надо приготовиться к тому, что придется не только праздно проводить время, но и работать – причем весьма плодотворно.

4 и 5 марта предназначены для разных занятий, но настроение у людей неизменно будет позитивным, а значит, несмотря на трудовой настрой одного из дней, удастся пополнить запас сил для работы на следующей неделе. Кто успеет больше других – кому повезет в это время?

Суббота, 4 марта, – день квантового скачка, когда количество усилий предыдущего времени перейдет в качество, изменив как саму реальность, так и ее восприятие человеком. Необходимо быть готовыми к настоящим чудесам и ответам на любые вопросы, даже связанным с параллельными мирами, поскольку это еще и мистический день, когда стирается грань между ними и нашим миром. Можно даже получить известие от давно умершего человека, правда, обставлено все будет вполне реально – например, в книге, которую давно никто не читал, найдется письмо, написанное им при жизни, и изложенные там факты придутся сейчас как нельзя кстати.

На воскресенье, 5 марта, окажет огромное влияние вдохновение, которое каждый из нас получил накануне. День вообще благоприятен для работы, а в сочетании с энергиями субботы, которые продолжат свое действие и сегодня, он сделает каждого из нас поистине непобедимым. Можно, несмотря на выходной день, приступать к реализации любых дел, причем не только бытового и хозяйственного, но и профессионального свойства – в понедельник можно будет успешно продолжить работу над ним.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды приготовили встречу с человеком из их прошлого, о котором они уже и думать забыли – представители знака вообще не держат долго в голове тех, с кем долго не общаются. Но это появление старого знакомого их несомненно порадует, поскольку он сможет помочь им в профессиональном смысле – составит им протекцию, необходимую для получения новой – интересной и прибыльной – работы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы могут смело браться за реализацию проекта, подготовке которого они в последнее время уделяли максимум внимания. Триггером для решительного шага станут события субботы, которые дадут представителям знака важную информацию к размышлению, поэтому уже в воскресенье они смогут приступить к активным действиям. Цели в таком случае удастся добиться очень быстро, принеся не только хороший гонорар, но и почести.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи получат прекрасный шанс реализовать себя в каком-либо виде творчества, причем это коснется не только тех представителей знака, занимающихся им профессионально, но и новичков, которые давно хотели попробовать себя, например, в живописи или литературном творчестве. Невероятно, но факт: даже те, кто возьмется за работу впервые, получат высокую оценку критиков и победу на профессиональном конкурсе.

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