Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 ноября

4 и 5 ноября трудно будет провести как единый уикенд, слишком уж разнятся лунные энергии этих дней. Но, если подойти к планированию досуга с учетом особенностей каждых суток, получится вполне привлекательно. Кому повезет в эти выходные?

Суббота, 4 ноября, – день, когда можно и нужно получать новые знания, используя для этого любой способ – от учебы в вузе до самообразования. Правда, с учетом выходного дня можно сказать, что актуальным будет именно второй способ. Тем, кто уверен, что уже все знает и учиться ему нечему, звезды рекомендуют систематизировать свои знания, разложив их по полочкам. Мудрость, которая снизойдет на всех в это время, позволит оказать моральную поддержку кому угодно, поэтому не стоит отказывать тем, кто обратится за помощью, тем более что вам это будет совсем несложно.

Воскресенье, 5 ноября, – день, полный "ловушек" и опасностей, поэтому звезды советуют как можно меньше общаться с окружающими и без крайне необходимости не выходить из дома. Тем не менее время благоприятно для того, чтобы провести анализ своей деятельности и – соответственно – своих ошибок, а также составления перспективных планов на ближайшие недели, тогда уже в понедельник можно приступать к исправлению первых и реализации вторых.

Дева

Девы смогут – наконец-то! – помириться с человеком, с которым поссорились уже довольно давно, и все прошедшее с тех пор время думали только о том, как наладить отношения. Какие бы планы они ни вынашивали, все случится независимо от них – они в очередной раз смогут убедиться в том, что жизнь лучше знает, как улучшить нашу жизнь – останется только принять ее помощь с благодарностью.

Стрелец

Стрельцы – особенно те из них, кто давно думает о том, как направить свою жизнь в иное – более удачное – русло, получат ответ на свой вопрос от звезд или высших сил – тут уж кому как больше нравится. От представителей знака в этой ситуации потребуется только одно: понять, что им нужно сделать, и начать действовать, сделав хотя бы первый шаг – именно с него, как правило, все и начинается.

Козерог

Козерогам, озабоченным решением вопроса места жительства, в эти выходные найдут вариант, который устроит их во всех отношениях. При этом не имеет особого значения, каким будет новое жилье – арендованным или приобретенным в собственность, главное, что в самое ближайшее время представители знака смогут туда переехать. Пока же можно строить приятные планы относительно того, как сделать жилье максимально уютным.

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