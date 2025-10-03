Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 октября

Гороскоп / © Credits

Суббота, 4 октября, — день, когда на удачу сможет рассчитывать каждый, кто готов перестать говорить и начать действовать. Такое — во всех отношениях результативное — время жаль терять на неторопливое и ленивое существование, поэтому звезды рекомендуют, несмотря на выходной, заняться решением профессиональных вопросов, которые имеют для нас большую значимость.

Впрочем, не работой единой жив человек — в этот день можно заниматься обустройством личной жизни, особенно если в ней пришло время сделать решительный шаг — например, признаться в своих чувствах или дать ответ на предложение руки и сердца, лучшего времени для таких действий не найти.

Воскресенье, 5 октября, — далеко не такое благостное и приятно во всех отношениях время — как правило, в такой день приходится бороться с силами зла, которые так и норовят осложнить нашу жизнь. Избежать их злого влияние можно, отдав предпочтение духовному, отказавшись — хотя бы частично — от материального. Также желательно переключиться на проблемы других людей, тогда собственными покажутся не таким уж серьезными. Кому повезет в такое неоднозначное время?

Овен

Овны, оказавшиеся в запутанной ситуации, именно в это время поймут, каким образом можно из нее выйти не только без потерь, но и с изрядным выигрышем — не материального, а морального плана, но это будет иметь не меньшее, а большее значение. Главное — обращать внимание на любые детали, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но, тем не менее, «зацепят» взгляд представителей знака — в них и будет содержаться ключ к тайне.

Лев

Львов могут посетить интересные и, что особенно важно, нетривиальные идеи профессионального свойства, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Они окажутся на редкость перспективными — в том числе и в финансовом отношении, поэтому самое время зафиксировать их, а потом дать себе время на разработку тактики и стратегии достижения поставленной цели — лучшего времени, чем воскресенье, для этого занятия не найти, так что не стоит медлить.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на прибыль, которая, несмотря на выходные, придет к ним из самых неожиданных источников. Останется только решить, как распорядиться свалившимися на голову средствами, а затем, возможно, и потратить некоторую их часть. Этому — во всех отношениях приятному — занятию звезды советуют посвятить субботу поскольку ее благоприятные энергии поспособствуют удаче в поисках и выборе вещей, которые крайне необходимы представителем знака.

