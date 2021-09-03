Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 сентября

Нынешние выходные – 4 и 5 сентября – во многом похожи между собой, поэтому они пройдут на одной "волне".

Эти дни предъявят доказательства того, что духовная жизнь каждого из нас не менее важна, чем материальная, хотя в последнее время нас тщательно отучают от этой важной – и здравой – мысли. Нежелательно тратить энергию, которая предназначен для ментального очищения, на приземленные – бытовые и хозяйственные – дела. Кому повезет в это удивительное время?

В субботу, 4 сентября, многие проблемы решатся как будто бы сами – точнее, по мановению волшебной палочки. Вполне достаточно будет просто подумать о том, как хорошо было бы – наконец-то! – разделаться с существующей проблемой, как она неожиданно самоликвидируется – так работают высшие силы, которые поспешат к нам на помощь. Бытовые и хозяйственные хлопоты лучше отложить на будние дни – в субботу они буквально обречены на провал.

В воскресенье, 5 сентября, необходимо сохранить хрупкую и светлую энергетику, которая будет царить в окружающем мире. Нельзя ссориться и конфликтовать, обижать и обижаться, кричать, употреблять нецензурные выражения и даже просто повышать голос – хрупкое равновесие может треснуть и расколоться, как зеркало, на множество маленьких частей.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют провести время со своей семьей – причем в самом широком смысле этого слова. Чем больше людей самых разных поколений соберется в эти дни вокруг них, тем лучше для всех. Особым вниманием стоит окружить пожилых родственников – представители знака давно их этим не баловали. Взамен – и в знак благодарности – они поделятся с Тельцами своей мудростью, которую они наживали в течение долгих лет, дав им по-настоящему ценный житейский совет.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам можно – и нужно! – отправляться на шопинг, в эти дни он окажется на редкость удачным. Удастся не только приобрести вещи, о которых представители знака давно мечтали, но и получить удовольствие от просмотра ассортимента бутиков, представляющих коллекции нового сезона. Самое главное, что все приобретенное в этот день послужит долгое время верой и правдой, а все увиденное станет основанием для полета фантазии, плоды которой коснутся создания нового гардероба и интерьера.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам наконец-то удастся встретиться с друзьями, которых они не видели уже довольно давно. Неважно, в какой обстановке произойдет общение – за городом, на свежем воздухе, если позволит погода, или в любимом кафе, если окажется благоприятной эпидемическая обстановка. Главное, что можно будет вдоволь наговориться и поделиться секретами, которые накопились со времени последней встречи. Впечатления от случившегося окажутся настолько яркими, что их хватит на долгое время.

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