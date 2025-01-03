Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 января

Нынешние выходные – 4 и 5 января – для пассивного времяпрепровождения не подходят: несмотря на активную и пассивную энергетику этих дней, нельзя терять шансы на благоприятные жизненные перемены.

Суббота, 4 января, благоприятна для тех из нас, у кого, несмотря на выходной, есть цель, желание действовать и уверенность в своих силах. В это время закладываются основы для кардинальных жизненных перемен, поэтому важно обращать внимание на любые случаи и ситуации, которые не будут вписываться в привычную вам картину мира – очень скоро станет понятно, что к чему. Рекомендуется также планировать свое будущее, выбирая для него позитивный вектор.

Воскресенье, 5 января, по-настоящему магический день: В это время каждый сможет почувствовать себя немного волшебником и воплотить в жизнь свою – пусть и небольшую – мечту. Необходимо также обращать внимание на сны и знаки, которые будет посылать вам судьба, прислушиваться к собственным предчувствиям – они могут не только подсказать решение важных жизненных вопросов, но и предсказать будущее. Кому повезет в такое интересное время?

Телец

Тельцам, которые незадолго до новогодних праздников поссорились с близким человеком, и с тех пор очень переживают по этом поводу, звезды дадут возможность исправить ситуацию Правда, рассчитывать только на влияние звезд не стоит – представителям знака придется приложить усилия для примирения: если просто сидеть и ждать, когда все утрясется само по себе, придется потерять много времени, которое можно было бы потратить на общение.

Близнецы

Близнецам удача будет сопутствовать в любых делах, за которые они возьмутся – как профессиональных, или и бытовых. Несмотря на выходные, можно смело приступать к реализации любых проектов – от нового начинания на работе до ремонта в доме. Главное, не сомневаться в своих силах и действовать решительно, а также точно представлять, чего именно нужно добиться в результате: неопределенная цель не даст нужного результата. .

Стрелец

Стрельцы могут заняться тем, что обычно вызывает у них отвращение и неприятие: составлять отчеты, подводить итоги, и наводить порядок в документах, в которых в последнее время уже нельзя ничего найти. Задачи, которые представители знака поставят перед собой, облегчатся тем фактом, что в выходные можно – и нужно – остаться дома и сосредоточиться на скрупулезной и кропотливой работе, результат которой обязательно порадует.

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