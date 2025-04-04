Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 апреля

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В субботу, 5 апреля, если верить звездам, важно отказаться от общения – причем, не только с конкретными людьми, но и с миром в целом, и сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Это даст возможность, используя обострившиеся аналитические способности, подумать о сложившейся – как в жизни, так и в профессии – ситуации, и решить, каким образом можно исправить и улучшить ее.

Не менее важно в это время обратить внимание на свой сны – в них подсознание может поделиться с нами тайнами, которые оно скрывает, когда мы бодрствуем.

Воскресенье, 6 апреля, один из самых сложных дней лунного календаря, когда опять-таки нужно свести общение с окружающими к минимуму, поскольку не только они могут повлиять на нас негативно, но и мы сами в состоянии «ответить» им аналогичным образом, что станет причиной проблем в отношениях. Лучше посвятить время хозяйственным хлопотам, тем более, что дома всегда есть чем заняться.

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Рак

Ракам, и в этом смысле они станут единственными во всем зодиакальном круге, не только можно, но и нужно общаться с окружающими. Более того, им удастся сделать то, что является главной радостью в их жизни – собрать вокруг себя всю свою семью, от пожилых родственников до маленьких детей. И, возможно, в такой – теплой – компании получится найти ответ на важный семейный вопрос, который до сих пор считался неразрешимым.

Весы

Весы могут рассчитывать на долгожданный подарок, на который они надеялись уже довольно долгое время. Чего они ни делали, чтобы стать его счастливыми обладателями: и намекали на них любимому человеку, и напрямую говорили, и в восхищении замирали перед витриной – ничего не помогало. Но, как выяснилось, их явные и неявные сигналы были прекрасно поняты, а близкие просто ждали особого момента для вручения.

Рыбы

Рыбам – правда, преимущественно тем из них, кто давно подумывает о переезде на новое место жительства – может подвернуться прекрасный вариант того, как именно наконец-то решить этот вопрос. У каждого из представителей знака перемены будут носить свой характер – от покупки новой квартиры в другом районе своего же города до переезда на другой конец света, но удача будет сопутствовать всем без исключения представителям знака.

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