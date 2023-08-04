Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 августа

5 и 6 августа – деятельные дни, когда просто невозможно сидеть без дела – энергия этого времени подталкивает человека к активным действиям, целью которых должны стать кардинальные перемены во всех сферах жизни. Кому повезет в эти дни?

Суббота, 5 августа, день, когда можно воплотить в жизнь любые проекты самого разного свойства, но поскольку речь идет о выходном дне, это, скорее всего, будут мечты, связанные с личной жизнью. Впрочем, не стоит исключать и того, что удастся воплотить в жизнь творческий проект, над которым человек давно и – как окажется в это время – не только упорно, но и успешно работал. Если, несмотря на все вышесказанное, кто-то все-таки решит посвятить день отдыху, ему – несмотря на высокую температуру за окном, желательно отправляться в экскурсионную «поездку одного дня», играть в спортивные игры и плавать – как в искусственных так и в естественных водоемах. Пассивный отдых хоть и не находится под запретом, пользы организму не принесет. События воскресенья, 6 августа, во многом станут прямым – и логическим – продолжением всего, что было сделано накануне. Все усилия, которые были приложены в субботу, в этот день приведут к радикальным – поистине революционным – переменам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут рассчитывать на успех во всех жизненных сферах, особенно если они приложат к этому определенные усилия. Но главное в данной ситуации – вера в себя: вообще-то, с этим у представителей знака проблем нет, но сегодня они могут дать слабину и засомневаться, как в своих силах, так и в цели, которую они перед собой поставили. Звезды советуют им не допускать даже мысли о неудаче, и тогда у них все получится.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы с удивлением обнаружат, что проблемы, досаждающие им в последнее время, решаются как будто бы сами по себе – как по мановению волшебной палочки. Ну, а в качестве компенсации за пережитое представители знака могут получить от звезд – или судьбы – подарок в виде буквально свалившихся с неба на голову финансов: кому-то из них сделают ценный подарок, кому-то – вернут старый долг, на который они уже успели махнуть рукой.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, кто не очень доволен жизненной ситуацией, в которой оказались в последнее время – получат возможность начать жизнь с чистого листа. Все, что было сделано – или сказано – неправильно, как будто бы обнулится, а новые шаги, которые они сделают, окажутся на редкость безошибочными – о них желать не придется. Главное – иметь желание изменить свою жизнь к лучшему: если оно будет, остальное приложится.

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