Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 февраля

Нынешние выходные, 5 и 6 февраля, связаны, как дух и материя, которые представляют собой единство и борьбу противоположностей.

Так, субботу нужно посвятить духовному самосовершенствованию, а в воскресенье, несмотря на выходной, можно приступать к реализации важного – и долгожданного – проекта. Кому повезет в такое гармоничное время – в выходные, 5 и 6 февраля?

В субботу, 5 февраля, звезды – и астрологи – советуют отказаться от активных действий и посвятить день духовному развитию: можно читать и слушать классику, заниматься интеллектуальным трудом или научной деятельностью – например, писать романы или монографии. Также хорошо будут работать мозги в финансовом направлении, поэтому соответствующие операции можно – и нужно – планировать в это время, чтобы уже в начале следующей недели осуществить их.

Воскресенье, 6 февраля, несмотря на то, что у дня статус выходного, желательно приступать к реализации важного проекта, который может стать важной вехой в плане карьеры. Возможно, набрасываться на работу в этот день не нужно, но провести артподготовку можно вполне – тогда в понедельник будет проще и легче начинать работать, как говорится, с низкого старта. В это время также нельзя проявлять хоть какое-нибудь – даже незначительное – недовольство собой и своими профессиональными и житейскими достижениями, необходимо быть благодарным высшим силам за то, что имеешь, тогда можно будет получить и то, что хочется.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам необходимо приготовиться к встрече с человеком из далекого прошлого, который может появиться в их жизни именно в эти дни. Общение окажется более чем приятно, как это бывает всегда, когда можно вспомнить приятные моменты, пережитые в свое время. В ходе разговоров представителям знака может прийти в голову основанная на былых действиях интересная идея, которую можно предложить начальству уже в понедельник – оно обязательно оценить ее по достоинству.

Весы (24.09 – 23.10)

У Весов – как, впрочем, и у всех остальных представителей зодиакального круга – неожиданно для них откроется дар пророчества: они смогут предсказывать события, которые произойдут в самое ближайшее время. Поскольку продлится это озарение недолго – приблизительно сутки – необходимо пользоваться благоприятным моментом для того, чтобы рассказать себе и другим о том, что может случиться с ними. Брать деньги за услуги такого рода, конечно, не стоит, но чаем или кофе они просто обязаны напоить представителей знака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые слишком материалистичны, чтобы верить в чудеса, получат основания усомниться в своем скептицизме. Велика вероятность того, что с ними произойдет какое-то более чем приятное событие, которого они – в силу своего характера – совсем не ожидают. Подготовиться к нему они не смогут, тем приятнее окажется сюрприз, который приготовила для них судьба. И, возможно, после этой истории сдержанные и суховатые представители знака поверят в то, что волшебство в нашей жизни все-таки существует.

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