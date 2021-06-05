Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 июня

Нынешние выходные, 5 и 6 июня, объединяет между собой тот факт, что их необходимо – разумеется, по возможности – провести в одиночестве. По разным причинам они, тем не менее, будут обладать негативной энергетикой, провоцирующей конфликты и скандалы. Избежать их можно будет одним-единственным способом: как можно меньше общаться с окружающими, только так с ними можно не поссориться.

Суббота, 5 июня, день, когда необходимо позаботиться о покое – как физическом, так и моральном. Нежелательно делать резкие движения и утомляться, не только тяжелый физический труд, но и просто резкое движение может привести к травме, а моральное напряжение – к нарушению внутренней гармонии, что с большой долей вероятности станет причиной нервного срыва и тяжелой затяжной депрессии. Судьба может посылать знаки-подсказки относительно того, как поступить в трудной ситуации, возможной в ближайшее время, поэтому необходимо обращать внимание на фразы – например, в рекламе, на которые упадет взгляд в этот день.

Воскресенье, 6 июня, не менее – а возможно, и более – конфликтный день, чем суббота, ссоры будут вытягивать из людей энергию, которой и без того к этому лунному дню остается не так уж и много. Желательно как можно меньше "выходить в люди", чтобы сохранить жизненные силы, необходимые для полноценного существования.

Кому повезет в это во всех отношениях непростое время?

Лев (23.07 – 21.08)

Львы почувствуют себя авторитетом во всех жизненных сферах, что чрезвычайно поднимет их самооценку, и без того далеко не низкую. Все будут обращаться к представителям знака за моральной поддержкой и советами, что позволит им с гордостью восседать на троне, на который они сами себя и усадили. Положительных эмоций они получат даже больше, чем им нужно для жизни, и именно это позволит пополнить запасы витальной энергии, растраченную на заботу о тех, кто будет в это время искать их протекции.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в эти дни получат массу удовольствия от занятия, которое представители других знаков считают каторгой – они возьмутся за наведение порядка в своем доме, в котором и без того царит чистота и безупречность. Правда, звезды настоятельно отговаривают их от того, чтобы прилагать к хозяйственным хлопотам особые усилия – так отпущенная им на это время энергия может очень быстро истощиться, поэтому в ходе уборки нужно делать небольшие перерывы и полноценно отдыхать. В качестве бонуса представители знака отыщут вещь, которую считали потерянной.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам настоятельно рекомендуется заняться любимым занятием, на которое им в обычные дни не хватает ни времени, ни сил. Именно сегодня им удастся не только получить удовольствие, но и создать настоящее произведение искусства – например, написать фантастическую картину или любовный роман, за который будут драться самые известные издательства. О том, как это отразится на их будущем, решать только самим представителям знака, но звезды считают, что им необходимо подумать о смене профессии.

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