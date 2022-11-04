Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 ноября

5 и 6 ноября – благоприятное время для анализа информации, поступающей из разных источников, сопоставления фактов, чтения научной и научно-популярной, познавательной, литературы – даже в знакомых произведениях откроется нечто новое, на что прежде не обращали внимания. Все знания, полученные в эти дни, и выводы, которые необходимо из них сделать, в самое ближайшее время понадобятся – как в работе, так и в жизни в целом. Кому повезет в такое интересное время?

В субботу, 5 ноября, звезды советуют каждому из нас наладить контакт с высшими силами: верующим побывать в церкви, неверующим – на природе, в театре или на концерте классической – лучше всего органной – музыки. В таких местах душевные вибрации войдут в унисон с силами, которые – на самом высоком уровне – управляют нашим миром, благодаря чему дышать и жить станет хоть немного легче. Даже если обстоятельства в данный момент – по вполне понятным причинам – складываются не лучшим образом, необходимо поблагодарить Вселенную за все, что имеешь, тогда в самом скором времени можно будет рассчитывать на подарки с ее стороны. От активной деятельности в этот день нужно воздержаться, если все-таки необходимо поработать, то желательно завершить старые дела, не приступая к новым – она заведомо будут обречены на провал.

Воскресенье, 6 ноября, возвращает человека к исходной точке, с которой он некоторое время назад начал свое движение: жизнь, сделав полный оборот на 360 градусов, замыкает свой круг. День как нельзя лучше показывает, что удалось сделать за истекший временной период, и дает понять, за что можно себя похвалить, а из чего сделать важные выводы на будущее. Если в чем-то "закрыть гештальт" так и не удалось, мирозданием будут созданы новые условия для его завершения, и так до тех пор, пока надоедливая проблема не будет решена раз и навсегда. День хорош для обдумывания планов на будущее, а вот приступать к их реализации – даже на подготовительном этапе – в это время не стоит.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды советуют в эти выходные устроить "дни красоты". Нельзя сказать, что представители этого знака не следят за собой, но, возможно, пришла пора что-то изменить в своей внешности. Косметология не стоит на месте, так почему бы не испробовать новые методы воздействия на внешность, которые позволят визуально сбросить хотя бы десяток лет? Можно также обновить стрижку, а если средства позволят, то и гардероб – хотя бы частично.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – правда, преимущественно те из них, кто в последнее время попали в неприятную историю – будут приятно удивлены, узнав, что беспокоиться им больше не о чем. Самым волшебным образом их проблема – без какого-либо участия с их стороны – рассеется как дым. Так что представителям знака останется только перевести дух и начать в полном объеме получать удовольствие от жизни, а в этом искусстве им нет равных.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам жизнь подготовит приятный сюрприз – встречу с друзьями, которых они давно не видели и с которыми сто лет не общались. Поначалу представители знака, возможно, решат, что не готовы к такому мероприятию: и выглядят они не очень, и настроение у них не такое, какое для него необходимо. Но потом, поразмыслив, передумают, и – правильно сделают, потому что общение с этими людьми принесет им массу приятных эмоций.

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