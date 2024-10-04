Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 октября

Нынешние выходные, 5 и 6 октября, не имеют ярко выраженной направленности, которая склоняла бы нас только к работе или отдыху. Чем заниматься в это время, можно решать каждому самостоятельно.

Суббота, 5 октября, – день, когда необходимо быть максимально внимательными к информации, которая будет приходить из самых разных источников. Одни сведения могут сразу же вызвать интерес – будет понятно, что они означают и куда их применить. Другие могут показаться не имеющими никакого значения, но на самом деле это не так: случайных фактов, ставших нам известными, сегодня не будет – все они будут посланы нам с определенной целью, просто их назначение станет понятным позже. Главное, в ежедневной суете о них не забыть.

В воскресенье, 6 октября, все события обусловлены не внешними, а внутренними факторами. Наши мысли, даже если мы скрываем их не только от других, но и от самих себя повлияют на наше поведение и, как следствие, обстоятельства нашей жизни. Поэтому, стараясь добиться перемен к лучшему, нужно искать виноватых не вовне, а внутри себя и – как можно быстрее – исправлять их. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют провести время с близкими людьми – любимыми, друзьями, родственниками. Пообщаться с теми, кто ценит и понимает представителей знака удастся настолько хорошо и приятно, что эти дни представители знака будут еще долго вспоминать, заряжаясь от них позитивной энергией, необходимой для жизни и работы. Главное, под влиянием эмоций не начать выяснять отношения – это может плохо закончиться.

Телец

Тельцам звезды обещают встречу с их прежней любовью, которая, как выяснится, с годами не "заржавела" – напротив, только ярче и жарче разгорелась. Похоже, звезды дают представителям знака еще один шанс наладить отношения с человеком, потеряв которого из виду, они очень сожалели. Надо постараться на этот раз не повторять былых ошибок в виде ревности и непримиримости, поскольку третьей встречи может и не случиться.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают везение в чистом виде, поэтому им рекомендуется сделать то, что приблизит их к давней мечте. Хотят наладить отношения со своей прежней любовью? Не стоит придумывать окольные пути и тайные ходы – нужно просто набрать телефонный номер и поговорить. Нуждаются в солидной сумме денег? Почему бы просто ни купить лотерейный билет? Риск в таком случае минимальный, а выигрыш может быть более чем внушительным.

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