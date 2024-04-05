Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 апреля

Нынешние выходные – 6 и 7 апреля – наилучшим образом подходят для выходных дней, правда, на этот раз восстановление сил затронут не столько тело, сколько душу, но, как известно, это взаимосвязано.

Суббота, 6 апреля, – день духовного роста, приобретения новых знаний и постижения тайн, которые давно не дают покоя – такие есть в жизни каждого из нас. Энергии для действий в это время будет предостаточно, но не стоит тратить ее на занятия, которые не имеют особого значения или могут подождать – лучше сэкономить ресурсы, чтобы направить на реализацию важных проектов уже со следующей рабочей недели.

В воскресенье, 7 апреля, и вовсе не стоит делать ни одного резкого движения: чистая и гармоничная энергия этого дня не терпит активных действий, даже если они направлены на добро. В это время желательно затаиться: из дома выходить только для того, чтобы погулять в парке, сократить общение с окружающими, не поддаваться плохому настроению и грустным мыслям. Оптимальным времяпрепровождением станет занятие своим хобби или чтением – причем детективы и триллеры лучше не выбирать. Кому повезет в такое интересное время?

Рак

Ракам в эти дни откроется важная тайна, которую они не могли разгадать довольно долгое время. Скорее всего, она будет касаться их семьи – как предков, так и нынешних ее членов, а вот как они ею распорядятся, зависит только от них. Если представителям знака удастся найти правильный путь, они смогут решить важную проблему, существующую в их жизни и осложняющую ее.

Дева

Дев ждет встреча с прошлым, у которой есть все шансы для того, чтобы стать судьбоносной. В жизни одних представителей знака она самым позитивным образом отразится на их профессиональном положении, другие могут рассчитывать на приятные перемены в личной жизни. В любом случае такое свидание с былым принесет не просто приятные воспоминания, а реальную – действенную – помощь.

Водолей

Водолеям – особенно тем из них, кто давно мечтает о смене места работы, а возможно, и рода деятельности – нужно быть готовыми к тому, что и они – именно в эти выходные – неожиданно получат предложение попробовать себя в новой должности, а возможно, и в новом качестве. Главное, не говорит сразу ни да, ни нет, а хорошо подумать.

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