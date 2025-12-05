Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 декабря

Гороскоп / © Credits

В субботу, 6 декабря, лунные энергии располагают нас к разного рода праздников — от детских утренников до юбилеев старших родственников.

Но речь необязательно должна идти о бурном проявлении эмоций — тихая радость тоже вполне вписывается настроения этого дня. Главное, не впадать в отчаяние, панику или тоску — войдя в резонанс с вибрациями лунных суток, что негативно отразиться на нашей жизни.

От физической — прежде всего спортивной — нагрузки необходимо отказаться, слишком велика вероятность травмироваться, что нежелательно в любой день, но сейчас — особенно. Воскресенье, 7 декабря, время, когда люди получают возможность посмотреть на себя — и свою жизнь — как будто бы со стороны, оценив свои поступки — как ошибки, та к и достижения.

Анализ событий последних недель, а то и месяцев поможет понять причинно-следственные связи былых событий и составить планы на будущее — как профессионального, так и личного характера. Кому повезет в это во всех отношениях приятное время?

Дева

Девам ни в коем случае не стоит игнорировать сны, которые они увидят в это время, поскольку именно они могут предсказать им будущие события, которые с большой долей вероятности произойдут в ближайшее время. Какими бы они ни были, а вероятность не самых приятных историй исключать нельзя, гораздо важнее другое: узнав о них заранее, можно будет принять превентивные меры, которые либо улучшат сложившуюся ситуацию, либо помогут избежать проблем.

Весы

Весам звезды советуют посвятить нынешние выходные — или хотя бы воскресный день — обдумыванию и составлению планов на будущее, к реализации которых можно будет приступать в финале нынешнего — или начале нового — календарного года. Спокойные и радостные лунные энергии дадут возможность не ошибиться ни в одном его пункте, включая даже самые мелкие нюансы и детали, а это уже серьезная заявка на успех во всех сферах жизни представителей знака.

Стрелец

Стрельцы в эти дни могут решить любой — как профессиональный и финансовый, так и личных — вопрос, который на протяжении долгого времени казался им крайне трудным и запутанным. Правда, звезды отмечают, что сделать это представителям знака удастся только в том случае, если они будут надеяться исключительно на себя — политика, которая известна как «опора на собственные силы», будет актуальна для них как ни в какое другое время.

