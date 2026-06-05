Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 июня

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Суббота, 6 июня, очень активный день, который часто приводит к резким — можно даже сказать, революционным — переменам.

К поставленной цели, которая в выходной, скорее всего, будет касаться домашнего хозяйства, нужно идти, не тормозя и не останавливаясь, также нельзя менять принятые ранее решения — это не лучшим образом скажется на текущей жизненной ситуации.

Начатые ранее дела — прежде всего, хозяйственного свойства — принесут во всех отношениях приятные результаты, которые, скорее всего, примут облик неожиданной, но вполне заслуженной прибыли.

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Воскресенье, 7 июня, по энергетической заряженности спокойный и неторопливый день, но это не значит, что в течение дня можно ничего не делать. Прежде всего, это время получения новой информации, которая будет очень полезна нам во всех сферах жизни и деятельности. Кому повезет в такое интересное время?

Лев

Про Львов нельзя сказать, что они выглядят неухоженными, но, похоже, пришла пора заняться своим внешним видом, доведя его до совершенства. Звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешние выходные смене имиджа — начиная от гардероба и заканчивая новой стрижкой и макияжем.

Такие перемены приведут к приятным событиям не только в личной жизни, что кажется вполне логичным, но и в профессиональных делах — особенно вероятно получение новой должности с серьезными перспективами и более чем приятной зарплатой, поэтому не стоит медлить с действиями по работе над внешностью — любые затраты быстро окупятся.

Скорпион

Скорпионам — особенно тем, кто в последнее время по какой-то причине остро ощущает одиночество — не стоит отказываться от приглашения в гости, будь то чей-то день рождения или загородный пикник.

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Возможно, именно там среди многочисленных приглашенных представители знака встретят человека, которому суждено сыграть серьезную роль в их жизни. Причем, совершенно не обязательно он окажется так называемой второй половинкой — партнером, с которым захочется прожить жизнь, но и другом, обретение которого в некоторых случаях может быть даже важнее, чем личное счастье — людей, которые смотрят на жизнь так же, как ты, встречаешь нечасто.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют отставить в сторону дела, переделать которые невозможно, и посвятить время — хотя бы нынешние выходные — отдыху.

Лучше всего если это время станет началом путешествия — как в своей стране, так и за рубежом. Но, если такой возможности не будет, нужно переключиться на режим релакса и, хотя бы на эти два дня, выехать на природу, отправиться на экскурсию выходного дня или просто отложить все дела и демонстративно — хотя бы для себя самих — ничего не делать: организм и подсознание скажут предстаивтелям знака «спасибо» и с понедельника охотно включатся в работу.

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