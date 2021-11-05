Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 ноября

Нынешние выходные, 6 и 7 ноября, в силу властвующих в это время негативных сил, с большой натяжкой будут способствовать активной – и позитивной – деятельности, поэтому стоит поискать для них другие занятия. Кому повезет в такое – энергетически сложное – время?

В субботу, 6 ноября, необходимо приготовиться к тому, что негативная энергетика накроет многих из нас с самого утра: люди будут чувствовать раздражительность и испытывать агрессию по отношению к окружающим, что будет затмевать разум и сделает невозможными финансовые операции, а также принятие серьезных решений. "Тучи" немного развеются ближе к обеду, поэтому запланированные на субботу важные вопросы нужно приурочить именно к этому времени.

Воскресенье, 7 ноября, - сложный во всех отношениях день, когда каждому из нас придется выбирать, что предпочесть – свет или тень, добро или зло. Схитрить, заняв при этом промежуточную позицию, не удастся, а за неправильный выбор рано или поздно придется отвечать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам повезет только в тех делах, которые они контролируют с самого их начала: скорее всего, они будут связаны с недвижимостью – это может быть как ремонт или продажа старого жилья, так и покупка нового. Главное для представителей знака - удерживать во внимании все имеющие отношение к решению этих вопроса "нити", начиная с покупки стройматериалов в первом случае и заканчивая просмотром объектов недвижимости и оформлением документов во втором. Любое невнимание может превратить везение в проигрыш.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которым и в нынешние выходные неожиданно для себя вдруг захочется поработать, несмотря на то, что звезды не рекомендуют ни им - ни кому-либо другому – вести активный образ жизни. Но они не прислушаются к рекомендациям, и окажутся правы: им удастся развить чрезвычайную и редкостную даже для них трудоспособность и за два дня выполнить недельный план. В результате представители знака не только смогут рассчитывать на хорошее материальное вознаграждение, но и получат удовольствие от того, что занимались любимым делом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, в последнее время погрязшие в самых разных – как профессиональных, так и бытовых – проблемах, получат шанс избавиться от всех них скопом. События этих дней повернут все таким образом, что не дающие покоя представителям знака вопросы начнут – к их величайшему изумлению – решаться сами, один за другим. Кому-то это покажется волшебством, кому-то – подарком звезд, но в любом случае качество жизни в ближайшем будущем возрастет в разы, а спусковым крючком для счастливых жизненных перемен станут именно эти выходные.

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