Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 сентября

Суббота, 6 сентября, приходится на лунный день, который астрологи часто называют временем испытаний на выдержку — далеко не всем удается их выдержать. Необходимо опасаться сил зла, которые сделают все для того, чтобы подчинить себе человека и заставить его совершить поступки, которые не сделают нам чести. Время одинаково не подходит как для работы — в том числе и домашней — она будет тормозить, а мы — постоянно натыкаться на препятствия, так и для отдыха, особенно активного. Нужно предпочесть отдых пассивный, единственное, чего не стоит делать, — это играть в азартные игры: слишком велик риск проиграть и потерять деньги.

Воскресенье, 7 сентября, — день, когда в мире царит гармония на всех уровнях, именно поэтому важно соблюдать осторожность: нарушить мировое равновесие легко, а вот каким образом это отразится на жизни каждого из нас, неизвестно, и не факт, что перемены будут счастливыми. Не стоит делать лишние движения, позволять себе резкие высказывания и недобрые мысли, зато можно отправляться в путешествия, налаживать ухудшившиеся отношения и наводить порядок в доме — чистота и уют усилят ощущение умиротворенности и довольства жизнью.

Овен

Овны, несмотря на присущие им порывистость и решительность, в последнее время не могут сделать первый — но при этом самый главный — шаг на пути к серьезным жизненным переменам. Для каждого из представителей знака он будет своим, но смысл действий желательно осуществить в одном направлении — поставленной цели. Возможно, для этого придется призвать всю имеющуюся у них силу воли, но ведь и полученный результат будет стоить приложенных усилий — осуществление мечты, как говорится, дорогого стоит.

Рак

Раки, которые не так давно нашли новую работу, могут получить неожиданное — и, поскольку речь идет о выходных, пока неофициальное — предложение работы, о которой представители знака до сих пор могли только мечтать. Правда, для этого им придется отказаться от стабильности в профессиональном и финансовом отношении, которые они только что получили, поэтому им стоит хорошо подумать над тем, какой шаг сделать и что предпочесть — синицу в руке или журавля в небе, хотя, похоже, любой выбор окажется правильным.

Рыбы

Рыбам в эти дни не стоит ничему удивляться: события, которые произойдут с ними в это время, вполне могли бы стать основой для сюжета мелодраматического сериала с приключенческими нотками. Результаты происходящего будут видны не сразу, а спустя какое-то время, но уже сейчас станет понятно, что все развивается наилучшим образом, а перемены, которые вскоре произойдут, окажутся именно такими, на которые рассчитывают представители знака. Главное — не радоваться и не строить планы заранее, чтобы не сглазить.

