Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 января

Нынешние выходные, 6 и 7 января, идеально соответствуют своему статусу, правда, только в том случае, если подразумевается спокойный, размеренный и пассивный отдых – особенно это касается воскресенья, приходящееся на Рождество по старому стилю.

Суббота, 6 января, как правило, предназначен для начала глобальных проектов, но на этот раз – с учетом выходного – можно посвятить его домашним хлопотам, приготовив любимые блюда и тщательно убрав дом. Желательно также пообщаться с близкими людьми – друзьями и родственниками, особенно теми, с кем мы давно не встречались. Воскресенье, 7 января, желательно провести дома – в кругу самых близких людей., общаясь исключительно на нейтральные темы – нельзя давать негативным энергиям ни малейшего повода к ссорам и конфликтам. Кому повезет в это время?

Близнецы

Близнецы смогут посвятить нынешние выходные своему любимому занятию – шопингу, накануне они как раз получат необходимые для него средства, так что можно смело отправляться по магазинам. Представителям знака удастся не только купить все, на что они "нацелились", но и получить массу приятных эмоций, что не менее важно, чем удачные приобретение.

Весы

У Весов вполне может открыться новая – счастливая – страница в личной жизни: им могут признаться в романтических чувствах и даже сделать предложение руки и сердца. С ответом на него можно помедлить… минут пять, но не больше: зачем тянуть с тем, что доставит им массу приятных эмоций – они ведь так давно ждали этого момента.

Скорпион

Скорпионов ждет счастливый случай в финансовом отношении. Разумеется, в каждом конкретном случае он "проиграется" по-своему: кто-то выиграет в лотерею, кому-то вернут давний долг. Также велика вероятность того, что представителям знака предложат занять новую, перспективную – прежде всего в финансовом отношении – должность, не стоит от нее отказываться.

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