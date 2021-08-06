Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 августа

Нынешние выходные – 7 и 8 августа – символизируют преобразование и перевоплощение.

В это время возможен переход от зла к добру, от апатии и пассивности к активным действиям, от подверженности чужому влиянию к самостоятельности. Резкий контраст между субботой и воскресеньем позволит почувствовать весь спектр эмоций, которые может дать жизнь. Кому повезет в выходные – 7 и 8 августа?

Суббота, 7 августа, принадлежит к тем дням, которые астрологи называют сатанинскими: в это время можно попасть под дурное влияние, изменить своим принципам, совершить плохой поступок, о котором впоследствии придется не только пожалеть, но и удивиться: как это меня угораздило?! Лучший способ избежать такого рода развития событий – разумеется, по возможности – ничего не делать, ни с кем не общаться и не выходить из дома. Если соблюсти все эти правила, уже в воскресенье, 8 августа, можно будет не только расслабиться, но и, наоборот, собраться с силами и начать действовать: звезды уверены, что в этот день нельзя сомневаться в своих силах, а нужно, несмотря ни на что, идти вперед. Тем, кто сможет последовать этим советам, удастся добиться результатов, на которые они и не рассчитывали.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны на собственном опыте поймут смысл выражения "мой дом – моя крепость": их жилье укроет их от неприятностей, которые могли бы произойти с ними в это время, но, к счастью, не произойдут, если, конечно, они прислушаются к советам звезд и в субботу не станут покидать родных стен. В воскресенье звезды настоятельно рекомендуют им "отблагодарить" свой дом – например, несмотря на выходной, затеять генеральную уборку или приступить к первым стадиям ремонта – составлению сметы и закупке материалов в интернет-магазинах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам необходимо уделить внимание близким людям – прежде всего пожилым родственникам и детям, с которыми представители знака давно не виделись и не общались. Хорошо пройдет семейное торжество, детский праздник или просто вечерние посиделки за чашкой чая. Такое времяпрепровождение окажется не только исполнением долга по отношению к родне, но и источником жизненной энергии, а также ценных советов, основанных на ценном и многолетнем жизненном опыте старших родственников.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам можно – и нужно – совершать финансовые операции любой степени сложности. Несмотря на выходной, это прекрасное время для того, чтобы погасить кредит или дать деньги в долг – они вернутся обратно с солидными процентами в виде благодарности. В эти дни также не возбраняется пройти по магазинам – вещи, приобретенные в это время, не только идеально подойдут по размеру и качеству, но и прослужат верой и правдой долгие годы, став выгодным вложением капитала.

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