Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 декабря

Нынешние выходные, 7 и 8 декабря, если и предназначены для отдыха, то только очень активного, когда можно заниматься спортом на свежем воздухе, отправляться на пешие экскурсии и наводить порядок в доме.

Суббота, 7 декабря, день, когда большинство из нас ощущает невероятный приток энергии, который позволяет замахнуться на решение самых важных – и трудоемких – вопросов, преимущественно профессиональных: жаль терять такое продуктивное время на праздность и безделье. Также очень важно – не расходовать силы на пустяки, которые вполне могу подождать – только на самые важные и нужные дела. Желания, высказанные вслух или произнесенные про себя, обязательно сбудутся, поэтому очень важно формулировать их максимально точно.

Воскресенье, 8 декабря, является логическим продолжением субботы: приложенные в накануне усилия, приведут к важному результату – переменам во всех сферах жизни. День также благоприятен для работы над ошибками и признанию вины – как перед другими, так и перед самими собой. Кому повезет в это непростое, но очень интересное время?

Близнецы

Близнецы, которые очень любят революционные перемены во всех сферах жизни, поэтому не только приветствуют, но и всячески ускоряют и приближают их Нынешние выходные исключением не станут: представители знака смогут увидеть результаты своих действий, направленных на перемены в их собственной жизни. Преимущественно они коснутся ее бытовой стороны: они смогут рассчитывать на событие, над которым работали все последнее время – на переезд на новое место жительства, которое может стать как временным, так и постоянным.

Дева

Девы, которые в последнее время постоянно загоняли негатив, с которым сталкивались в жизни, внутрь, смогут избавиться от него, пока количество отрицательных эмоций не достигло критического уровня. Лучшим «лекарством» – во всяком случае, по мнению звезд – для них станут активные действия, которые – во всяком случае, так считают звезды – максимально уместны в это время. Прежде всего, речь пойдет о занятиях спортом и прогулках на свежем воздухе, но и любимое дело представителей знака – наведение порядка в собственном дом – не стоит сбрасывать со счетов.

Козерог

Козерогам, хоть в отношении \того знака-трудоголика такие слова могут прозвучать странно, необходимо – хотя бы на эти два дня – полностью отказаться от какой-либо работы. Пользы она им все равно не принесет, так что не стоит тратить время и силы понапрасну. Возможно, сила привычки окажется настолько мощной, что сделать это, что называется, с разбегу не удастся, но нужно постараться и перебороть себя. А на вопрос, чему же посвятить целых два дня, звезды отвечают однозначно: отдыху. Ну, а поскольку энергия выходных подразумевает активные действия, то и он должен стать соответствующим – спорт и прогулки.

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