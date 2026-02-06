- Дата публикации
Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 февраля
Нынешние выходные, 7 и 8 февраля, выпадают на один — 21-й — лунный день, а это значит, что их астрологические характеристики почти полностью совпадают, и провести их нежелательно в едином ритме.
С учетом мощного притока космической энергии, который мы получим в это время, несложно предположить, что нынешние суббота и воскресенье должны быть максимально активными. В будние дни ее следовало бы направить на ращение деловых и финансовых вопросов, что особенно актуально для представителей бизнеса.
Но с учетом того, что на этот раз они выпадают на выходные, правильно будет заняться домашними делами, но не мелкими, а действительно важными — например, можно приступить к долгожданному ремонту или переезду на новое место жительства.
Главное, не отменять принятое раньше решение об этом в последний момент, иначе уладить этот вопрос не удастся еще очень долго. Тем, кто решит посвятить этот уикенд отдыху, можно выбирать любой его вид — он в любом случае окажется удачным. Кому повезет в такое интересное время?
Близнецы
Близнецам звезды приготовили приятный сюрприз — воссоединение их семьи, члены которой в последнее время — по понятным для нас причинам — жили порознь. За период, в течение которого они общались на расстоянии, у них накопилось множество приятных эмоций, которыми они очень хотели поделиться руг с другом — мессенджерам их доверять не хотелось. В общем, не будет преувеличением сказать, что выходные для представителей этого знака промелькнут незаметно — как будто бы один час.
Скорпион
Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют на эти дни закрыться от мира и, отменив все заранее намеченные на это время встречи с друзьями, провести выходные наедине с любимым человеком. В последнее время вы постоянно находятся на людях — то едут куда-то в гости, то принимает гостей у себя дома, неудивительно, что побыть вдвоем с любимым человеком им не удается. Такое уединение полезно всегда, но в это время — особенно: похоже, у любимого человека есть для них приятная новость.
Водолей
Водолеи — особенно те из них, кто в эти выходные празднуют свои дни рождения — могут рассчитывать на более чем приятный подарок, который преподнесут им по этому поводу друзья или любимый человек. Им удастся угадать давнюю мечту представителей знака — а, возможно, они просто знали о ней — и воплотить ее в жизнь. Позитивные эмоции, полученные в результате, скрасят все невзгоды, которые им — наравне со всеми — приходится переживать в последнее время.
