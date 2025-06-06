Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 июня

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Суббота, 7 июня, день, когда, на время отодвинув в сторону свои личные дела и заботы, очень важно находиться рядом с теми, кому нужна наша помощь и поддержка. Разумеется, единственного сценария тут быть не может — в каждом конкретном случае обстоятельства будут скалываться по-своему: кому-то необходимо побыть рядом с попавшими в неприятную ситуацию родственниками, кому-то посочувствовать — в том числе, и действенно — оказавшимся в беде знакомым, а кому-то желательно посвятить выходной деь волонтерской работе, цель которой — принести пользу большому количеству людей. В любо случае время пройдет не зря, что — помимо усталости — принесет очень важное для каждого и нас моральное удовлетворение.

Воскресенье, 8 июня, время встречи с прошлым, поэтому этот день желательно провести с человеком — или людьми — имеющими к нему отношение. Ими, как в предыдущий день, могут быть родственники, особенно если мы их давно не видели, но чаще всего в такой день мы рады видеть друзей, с которыми так приятно вспомнить другие — как нам кажется — более счастливые времена.

Телец

Тельцы не только осознают, что будущее находится только в их руках, но и получат в руки все «инструменты», которые позволят им это сделать. Правда, ддя этого им придется провести «аудит» собственных действий, совершенных в последнее время, обнаружить совершенные ошибки и сделать из них важные выводы. Не стоит жалеть выходные дни для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, тогда уже в понедельник можно будет приступать к реализации очень важных и перспективных проектов.

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Рак

Ракам, которые трепетно относятся к своему прошлому, очень любят «гулять» по былым событиям, то, как правило, тянет их назад, не давая наслаждаться настоящим и работать на будущее. Но в эти выходные именно прошлое сыграет в жизни представителей знака позитивную роль: вспомнив, что однажды они уже находились в подобной ситуации, из которой вышли с победой, они смогут, образно говоря, повторить свой успех, а в некоторых — особенно удачных — случаях и превзойти его.

Лев

Львам звезды подарят прекрасную возможность помириться с человеком, с которым некоторое время назад их разделила ссора. Представители знака серьезно переживали из-за размолвки, но не знали, как отыграть ситуацию назад. Поскольку в конфликте в значительной степени были виноваты они сами, гордость — или гордыня — не давали им это признать. В нынешние выходные звезды как будто бы нечаянно сведет «противоборствующие» стороны вместе, чтобы они могли наладить отношения.

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