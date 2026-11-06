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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 ноября

Нынешние выходные, 7 и 8 ноября — время, когда энергетический «маятник» будет колебаться о максимального «плюса» к резкому минусу, что отразится на на нашем настроении и времяпрепровождении.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суббота, 7 ноября — день чистой и светлой энергетики которая приносит нам удачу во всех жизненных сферах — работе, бизнесе, финансах, личной жизни. Главное — действовать активно, но без напора, не нарушая мощную и, одновременно, тонкую энергетику дня, которая может «разрушиться» от любого резкого движения, и даже слова.

Очень важно избегать конфликтных ситуаций, они могут привести к более чем неприютным последствиям. Это время благоприятно для серьезных покупок — можно приобретать все, вплоть до недвижимости, а вот продаж лучше избегать.

Воскресенье, 8 ноября — день противоположной — темной и опасной — энергетики, когда нельзя впускать в свою жизнь негатив любого рода. Нельзя обижать других людей, говорить слова, которые могут их задеть, и желать им плохого — даже в мыслях.

Также опасно несправедливо относиться к самим себе — критиковать и ругать себя за, как нам кажется, неправильные поступки: исправить сделанное уже не удастся. Негативные мысли, которые в этот день будут одолевать всех без исключения, могут сделать негатив реальностью, а этого тоже желательно избегать. Кому повезет в такое неоднозначное время, требующее от нас повышенной осторожности?

Близнецы

Близнецы в любой жизненной ситуации, сложившейся в их жизни в это время, могут рассчитывать на свего друга, которого они знают давно, и в последнее время — после продолжительного перерыва, снова начали общаться.

Обеим сторонам станет понятно, что у них гораздо больше общего, чем они предполагали, а, значит, возобновившиеся отношения принесут не только удовольствие, но и реальную пользу. Именно этот человек сможет оказать необходимую помощь — причем, сделает это очень точно, но при этом максимально тонко и ненавязчиво, чо само по себе очень важно.

Лев

Львам зведы советуют подумать о том, что им нужно изменить в своей жизни, чтобы избавиться от неприятного ощущения: что-то идет не так. Возможно, это предстаивтелям знака только кажется, но не стоит исключать и его реальность, а в таком случае важна скорость реакции: чем быстрее удастся понять, что именно не устраивает, тем проще можно будет исправить ситуацию.

И тут очень важны обстоятельства нынешних выходных, которые расставят все точки над «и»: во-первых, определят в чем состоит нынешнее положение, а, во-вторых, подскажет, что именно нужно сделать, чтобы ее исправить.

Козерог

Козерогам, у которых на эти выходные — как всегда — грандиозные профессиональные планы, звезды советуют притормозить и посвятить время отдыху, в котором они сейчас особенно сильно нуждаются.

Необходимо использовать любую возможность вырваться за город, которую в это время предоставят предстаивтелям знака звезды. Время, проведенное на свежем воздухе в неторопливом ритме и полном отказе от работы, на редкость благоприятно повлияет на самочувствие, а если еще и удастся встретиться с друзьями и родственниками, то и на настроение.

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