Кому из знаков Зодиака повезет в выходные – 7-8 октября

Нынешние выходные подходят для отдыха уже хотя бы потому, что это не самое лучшее время для работы, даже если речь идет о домашнем хозяйстве – от любых активных действий в это время лучше отказаться.

7 и 8 октября – дни негативной энергетики, которые подпитывает низменные инстинкты, свойственные – хоть и в разной степени – каждому человеку. Полноценно отдохнуть можно будет, только оставшись наедине с самим собой – лучше всего, дома. Кому повезет в это время?

Суббота и воскресенье, 7 и 8 октября, время, когда реакцией н окружающий мир может стать раздражительность и даже агрессия, поэтому общение с людьми нужно свести к минимуму – особенно теми, отношениями с которыми мы дорожим. Самое главное в это время – сохранить душевный покой, что, возможно, будет не так-то просто сделать, лучше всего – заняться делом, которое приносит удовольствие: рукоделием, чтением, уборкой квартиры – тут каждый выбирает то, что ему больше по душе. Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты, навязывать другим людям свою точку зрения, пытаться убедить кого-либо в своей правоте. Каждое произнесенное слово может быть неправильно понято, а то и вовсе – использовано против самого человека, поэтому в эти дни особенно важно думать о том, что и как говоришь.

Овен

Овнам звезды рекомендуют никуда не спешить и провести время в свое удовольствие – спокойно и размеренно. Так, можно посвятить это время уходу за собственной внешностью. При этом в SPA-салон лучше не отправляться – можно его дома, качество «услуг» от этого совершенно не пострадает. Главное в деле заботы о себе – удовольствие, которое удастся получить в результате.

Дева

Девам, давно пытающимся найти квартиру или дачу своей мечты, повезет отыскать именно такой объект. На просмотр, который в это время предложит риелтор, нужно соглашаться, не раздумывая – увиденное на нем превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания. После этого останется только подписать соответствующие документы и оплатить покупку.

Козерог

Козерогам, которые скептически относятся ко всему, что не укладывается в реальную картину мира, под влиянием обстоятельств могут сменить свою точку зрения. Знаки, которые будет посылать представителям рассудительного знака судьба, напророчат им множество позитивных и приятных событий: например, новую работу или переезд на новое место жительства.

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