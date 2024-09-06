Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 сентября 

Нынешние выходные – 7 и 8 сентября – одинаково хорошо подходят как для активной деятельности, так и для отдыха, еще лучше – совместить первое со вторым, чтобы работа была релаксирующей, а отдых – деятельным.

Суббота, 7 сентября, день грандиозных и – что немаловажно – кардинальных жизненных перемен, которые нельзя пускать на самотек. К любым действиям, которые предполагают профессиональные, жизненные или бытовые пертурбации, необходимо тщательно готовиться, только тогда они окажутся успешными. В это время также не стоит тратить время и силы на месть, хотя соблазн сделать это будет велик – нежелательно тратить на это бесполезное занятие время и силы, которые пригодятся для работы и личной жизни. Воскресенье, 8 сентября, время умственной и интеллектуальной деятельности, когда легко усваивается любая – даже очень сложная – информация, чем нужно воспользоваться, всем, кто в ней нуждается. Прежде всего, такая особенность дня коснется тех, кто сейчас учится – школьников, студентов, посетителей курсов и семинаров, но и остальным нужно обратить внимание на факты, которые станут известны в это время – они пригодятся в самое ближайшее время – кому в работе, а кому и в личной жизни.

Близнецы

Близнецы получат ответ на важный жизненный вопрос, который они пытаются решить уже довольно долгое время. Скорее всего, он окажется настолько простым, что представителям знака останется только развести руками, сказав: и как мы сами до этого не одумались. Главное, не пропустить подсказку высших сил – нужно обращать внимание на любые их знаки, согбенно, те, которые не подаются объяснению.

Рак

Ракам удастся наладить отношения с людьми, с которыми они в последнее время практически не общались. Представители знака прекрасно знают, о чьей вине это произошло, но вопрос в данный момент состоит не в том, кто виноват, а в том, что делать в сложившейся ситуации. Лучший способ выяснить отношения – поговорить о том, что не устраивает каждого в поведении другого и принять претензии к сведению.

Козерог

Козерогам, несмотря на выходные, могут рассчитывать на неожиданную прибыль, которая им совсем не повредит. Скорее всего, они получат подарок, на который совсем не рассчитывали, из-за чего он станет еще более приятным. У каждого из представителей знака он примет свой вид – от вещи, о которой они давно мечтали до энной денежной суммы, за которую можно будет купить все, что хочется, и даже больше.

Читайте также: