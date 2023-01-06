Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 7-8 января

7 и 8 января полностью соответствуют настроению, которое должно сопровождать нас во время Рождества по старому стилю и следующего за ним дня. Для любой – даже домашней – работы эти дни категорически не подходят, а вот для отдыха – как пассивного, так и активного – вполне. Кому повезет в это время?

Суббота, 7 января, – день абсолютной гармонии, которая будет царить как во всем мире, так и в душе каждого конкретного человека. Думать нужно только о хорошем – злые мысли и пожелания негативно отразятся на моральном самочувствии и мировоззрении. Верующие могут сходить в церковь, неверующие – погулять по парку или сходить на концерт классической музыки. От работы нужно отказаться – причем не по религиозным, а по энергетическим причинам: Луна в этот день не приветствует активные действия. А вот в воскресенье, 8 января, действовать не только можно, но и нужно: правда, по лунному календарю этот день благоприятен для веселья, которое в наши дни может быть некстати, но чего делать точно не стоит, так это грустить и скучать. Астрологи уверяют, что звезды считают такое настроение – и соответствующее поведение – признаком неблагодарности, поэтому они могут, образно говоря, обидеться и лишить человека своей благосклонности.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы смогут решить важную для них задачу при помощи интуиции: чего бы она ни касалась, обращать внимание нужно не на доводы разума, а на внутренний голос, который в эти дни будет активно раздавать советы. Прислушавшись к ним, представители знака легко смогут выбраться из любого лабиринта, причем сделают это не только с честью, но и со значительной выгодой для самих себя.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги смогут сделать первый шаг на пути воплощения в жизнь своей мечты. Как они это сделают, решать только им: скорее всего, именно в эти дни они под слиянием сложившейся ситуации решат, каким именно образом можно решить этот вопрос. Представителям знака останется только удивляться тому, как такая замечательная и, что немаловажно, простая идея не пришла им в голову раньше.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы смогут рассчитывать на то, что их отношения с близким человеком не только вернутся к прежнему уровню, когда между ними царил мир и лад, но и превзойдут его. Главное, что потребуется от представителей знака в данной ситуации, – не отталкивать его, когда он захочет с ними поговорить. Это тот случай, когда при помощи беседы и доброго слова можно будет разрешить любые разногласия.

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