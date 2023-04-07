Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 апреля

Нынешние выходные – противоречивое время, которое одинаково подходит и одновременно не подходит для отдыха в том виде, в котором мы привыкли его понимать.

8 и 9 апреля выпадают на один из самых сложных – и даже опасных – дней лунного календаря, когда психика каждого человека особенно уязвима, а потому реагирует на любые проявления внешнего зла. Кому повезет в такое непростое время?

Суббота и воскресенье, 8 и 9 апреля, будут похожи друг на друга, как братья-близнецы: они призывают к осторожности и осмотрительности, только так можно будет избежать соблазнов и опасностей, которые таит в себе это время. Энергетика этих дней негативна, что прежде всего коснется общения, поэтому, разговаривая с людьми – а в выходные ими будут преимущественно родные и друзья – необходимо тщательно обдумывать каждое слово – одно неосторожное высказывание может стать причиной серьезной размолвки, а в особо сложных случаях – и полного разрыва. С одной стороны, в эти дни не стоит выходить из дома (девиз "мой дом – моя крепость" актуален как никогда) и приступать к серьезным делам, даже если речь идет о хозяйственных хлопотах. С другой – в нынешние выходные нежелательно бездельничать – необходимо занять себя какой-то монотонной работой, которая избавит от грустных – и навязчивых – мыслей: шитье или вязание вполне подойдут.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вполне могут рассчитывать на солидные финансовые поступления, которые могут сделать их состоятельными людьми. Правда, последнее произойдет при одном условии – если они смогут сдержать свою страсть к транжирству и не потратят большую часть полученной суммы на вещи, без которых вполне можно обойтись. Разумеется, это потребует от представителей знака изрядных усилий воли, но они будут того стоить.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют помириться с человеком, с которым они недавно умудрились рассориться, причем исключительно по собственной неосмотрительности и даже, если угодно, глупости. С тех пор они уже двадцать раз пожалели о том, что вспылили, но не знали, как исправить ситуацию. Нынешние выходные создадут благоприятные условия для примирения и приятного совместного времяпрепровождения.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – едва ли ни единственный знак Зодиака, которого в эти дни ждет романтическое свидание с весьма серьезными последствиями – самыми приятными окажется признание в любви, а возможно, и предложение руки и сердца. Впрочем, тем представителям знака, которые не получат ни первого, ни второго, тоже расстраиваться не стоит – в эти дни они вполне могут познакомиться с человеком, которого полюбят.

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