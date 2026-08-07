Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 августа

Гороскоп / © Credits

Реклама

Суббота, 8 августа, — вторая половина 25-х лунных суток, которые длятся два календарных дня — время, которое желательно провести в покое и одиночестве. Основной целью дня для каждого из нас должна стать забота о моральном и физическом комфорте, что вполне логично для выходного.

Нужно, погрузившись в себя, попытаться проанализировать жизненную ситуацию, в которой мы в данный момент оказались, определив для себя ее причины и следствия — это даст возможность сделать выводы из первых и минимизировать вторые, разумеется, если они окажутся негативными. Тем не менее, лениться в это время нельзя — нужно найти себе путь и незначительное, но увлекательное занятие — например, хобби.

Реклама

Также очень важно обращать внимание на все, что не будет вписываться в привычную картину мира: скорее всего, речь пойдет о знаках, которые время от времени посылает нам судьба — сейчас важно правильно их растолковать.

Реклама

Воскресенье, 9 августа, — напряженный день, основная примета которого — вероятность повсеместных — как крупных, так и мелких — конфликтов, которые в сумме создадут негативный эмоциональный фон. Общаться в это время нужно только с теми, кто заведомо не способен нанести нам моральный урон, разговоры с остальными лучше перенести на другое — более миролюбивое — время.

Отправляясь в магазин, нужно тщательно обдумывать каждую покупку, иначе очень быстро придется пожалеть о пустых тратах. Также в этот день может произойти событие, которое подвергнет испытаниям наши отношения с близкими людьми — родными или друзьями: те, кто сможет его пройти, укрепят свою связь, в противном случае переживать из-за ее разрушения не стоит — она свое отжила. Кому повезет в такое непростое, но судьбоносное время?

Овен

Овнам для того, чтобы значительно улучшить свою жизнь — как в профессиональном и финансовом, так и в личном отношении — необходимо… посетить парикмахерскую. Астрологи считают, что стрижка, сделанная в это время, не только удалит негатив, скопившийся на кончиках волос, но и принесет приятные перемены, о которых до этого момента представители знака могли только мечтать — нельзя упускать счастливый шанс преуспеть,

Правда, для любых манипуляций с волосами этого больше подходит воскресенье, в субботу же от них лучше отказаться.

Реклама

Весы

Весам звезды советуют заняться рутинной — прежде всего хозяйственной — работой, которая позволит навести порядок в шкафах, компьютере и документах. Такая работа не только даст возможность избавить свое жилье от ненужных вещей и, как следствие, очистить его энергетику от накопленного за последнее время негатива, но и приведет к важной находке.

Представители знака неожиданно могут обнаружить предмет или документ, который, несмотря на его большую значимость, считали безвозвратно утерянными — окажется, что все это время он «молча» ждал, пока его найдут.

Рыбы

Рыбам, в отличие от других знаков зодиакального круга, в эти дни не стоит отказываться от встречи с друзьями или родственниками, поскольку на ней они не только получат удовольствие от общения, но и — неожиданно для себя — смогут понять, как им навести порядок в в ситуации, в которой они в последнее время запутались.

Кто-то из присутствующих, с кем они захотят обсудить сложное положение, поможет разобраться и расставить все по своим местам, а заодно и даст, ценный совет, благодаря которому пре6дставтели знака воспрянут духом.

Реклама

Читайте также:

Новости партнеров