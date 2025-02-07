Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 февраля

Нынешние выходные, 8 и 9 февраля, буквально созданы для отдыха, но только в том случае, если он будет максимально активным – бездействие в эти дни нежелательно.

Суббота, 8 февраля, – день мощной космической энергетики, которая требует от человека повышенного контроля – вырвавшись на "волю", она может привести к тому, что все пойдет не по плану. Действия, которые сегодня – несмотря на выходной – будут активными, должны быть направлены только на созидание, поскольку любое – в том числе и необходимое – разрушение может вызвать неудовольствие Луны и звезд. Даже планируя на этот день исключительно отдых, нужно помнить о том, что он не должен быть пассивным – оптимальными станут прогулки на свежем воздухе, посещения заведениями культуры, занятия спортом.

Воскресенье, 9 февраля, – время альтруизма и благотворительности, когда добро, сделанное другим, довольно быстро возвратится к тому, от кого оно исходит. За новые – даже домашние – дела браться не стоит, успеха от них ждать не приходится, поэтому лучше вспомнить о тех, что были начаты ранее, но по какой-то причине не закончены. Кому повезет в такое многообещающее время?

Близнецы

Близнецам – особенно тем, кто пока еще не может похвастаться счастьем в личной жизни – не стоит искать его за тридевять земель, какими бы привлекательными не казались потенциальные партнеры в других странах и даже на других континентах. Звезды настоятельно рекомендуют им оглянуться и посмотреть по сторонам – скорее всего, тот, кто может сделать их по-настоящему счастливыми, находится рядом, но, в силу присущей ему скромности, не знает, как обратить на себя внимание – возможно, стоит помочь ему в этом.

Весы

Весам удастся повернуть время вспять – в буквальном смысле этого слова. Расстроившись из-за ссоры с любимым человеком, они могут быть озадачены желанием понять, почем так произошло – может показаться, то все произошло на ровном месте. Чтобы это установить, достаточно будет проанализировать события последних дней – станет ясно, что у случившегося есть свои причины. Останется только исправить совершенные ошибки, ликвидировав тем самым причины конфликта, а затем и полностью обнулив его.

Скорпион

Скорпионы в эти дни смогут добиться любой – в том числе и, несмотря на выходной, профессинальной – цели, которую перед собой поставят. Окружающие будут максимально доброжелательны к представителям знака, что позволит им решить даже очень важные вопросы, которые до сих пор казались безнадежными. Главное, не злоупотреблять сложившимися с другими людьми отношениями: получив желаемое, желательно остановиться и не стремиться получить больше, чем действительно необходимо.

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