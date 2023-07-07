Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 июля

Нынешние выходные подходят для отдыха только в самой активной его форме, а еще лучше – разумеется, по возможности – посвятить эти дни работе: жаль упускать прекрасные шансы преуспеть.

8 и 9 июля – дни, энергетика которых максимально благоприятна для активных действий, прежде всего профессионального характера: можно приступать к любым – самым серьезным – проектам, все они окажутся успешными. Кому повезет в это время?

Суббота, 8 июля – день, когда от слов, размышлений и намерений необходимо переходить к делу. Прежде всего, конечно, речь идет о профессиональных проектах, но, если уж совсем нет желания в выходной заниматься работой, можно уделить время и внимание собственному дому. Сегодня можно приступать даже к полноценному ремонту – его удастся не только легко начать, но и быстро и эффективно закончить.

Воскресенье, 9 июля, станет логическим продолжением предыдущего дня: все, что было начато накануне, получит свое развитие, а возможно, и завершение. Главное, не сдавать назад и не отказываться от принятых накануне решений, в противном случае на успех в данном конкретном деле можно не рассчитывать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые в силу своей взрывоопасности постоянно с кем-то ссорятся, пришла пора мириться с близким человеком, с которым они – под влиянием эмоций – недавно поссорились. Нынешние выходные – прекрасное время для того, чтобы выйти с ним на связь и наладить отношения. При этом, конечно, можно сделать вид, что ничего не случилось, но будет лучше, если представители знака признают свою правоту и извинятся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды советуют рискнуть и принять участие в каком-нибудь розыгрыше или купить лотерейный билет. Вероятность того, что они в результате получат приличную прибыль, довольно велика, но, даже если она окажется незначительной, они получат массу ярких эмоций, которые обеспечит им адреналин. Так что имеет смысл не пожалеть пару десятков гривен.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно те, кто пока не обрел свою вторую половинку – вполне могут отыскать ее в нынешние выходные. Причем произойдет это в самом банальном месте – например, на рынке, куда они зайдут, чтобы купить сезонных ягод и фруктов, или на пляже у ближайшего водоема. Новый знакомый может показаться представителям знака непрезентабельным – он ведь нарядился не на парад, поэтому очень важно судить его не по одежке.

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