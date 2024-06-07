Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 июня

Нынешние выходные – 8 и 9 июня – несмотря на разнонаправленный вектор космических энергий, одинаково не подходят для активной деятельности во всех сферах жизни, а значит, и отдых в это время должен быть соответствующим – пассивным.

Суббота, 8 июня, пропитана негативной энергией. Особенно это касается первой половины дня, когда многие из нас могут испытывать раздражительность и агрессию по отношению к окружающим, что вряд ли будет способствовать налаживаю отношений, скорее – наоборот. Также возрастет подозрительность, когда в любом поступке, слове и даже взгляде другого человека мы будем искать подвох и желание причинить нам вред. В послеобеденное время напряжение спадет, но энергии на то, чтобы вести активный образ жизни, уже не остается.

Воскресенье, 9 июня, – один из самых непростых дней лунного календаря, характеризующийся противостоянием добра и зла. Его еще нельзя назвать явным – скорее репетицией двух сил, но это не значит, что энергетическим посылом дня можно пренебрегать. В это время лучше остаться дома и заняться наведением порядка на всех уровнях – от шкафов и папок с документами до мыслей в голове. Кому повезет в эти дни?

Телец

Тельцов ждет объяснение с близким человеком, которого они справедливо опасаются. Натворив дел, они понимают, что были неправы, но не знают, какие действия предпринять для примирения – им кажется, что они не смогут загладить свою вину. К счастью, это не так: любимый человек давно забыл обиду и ждет, когда представители знака сделают первый шаг к примирению – не стоит с ним медлить.

Лев

У Львов в жизни начинает светлая полоса, которой они ждали довольно давно. Жизнь включит для них "зеленый свет" во всех сферах жизни, самим же представителям знака останется только выбрать направление, которое является для них приоритетным, и начать действовать. Разумеется, нынешние выходные для этого мало подходят, но разработать план работы в это время н только можно, но и нужно.

Рыбы

Рыбы – особенно те из них, кто занят поиском ответа на важный жизненный опрос, могут рассчитывать на подсказку высших сил. Поступив так, как они "посоветуют", представители знака смогут коренным образом преобразить свою жизнь, в буквальном смысле слова перевернув ее с ног на голову. Главное, не пропустить знак, который им попадут, в противном случае удача может и ускользнуть.

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