Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 марта

Суббота, 8 марта, – один из самых непростых дней лунного календаря, когда желательно остаться дома – его стены лучше всего защитят от негативной энергии, которая в это время может исходить как от окружающих людей в частности, так и от ситуаций и обстоятельств в целом. Не стоит поддаваться душевным терзаниям и сомнениям в себе и своих силах, которые могут одолеть всех без исключения – при первом появлении таких мыслей звезды настоятельно рекомендуют переключаться на что-то приятное, чему во все времена есть место в жизни. Деньги необходимо тратить осмотрительно – слишком велика вероятность расстаться со значительной их суммой, не приобретя ничего взамен.

В воскресенье, 9 марта, от любого негатива предыдущих лунных суток не останется и следа. Космические энергии в это время благоволят ко всем, кто, несмотря на выходной, решит приступить к работе над важным профессиональным или бизнес-проектом. Даже если не сложатся необходимые условия для полноценной работы, не придется тратить время на формальности, а можно будет сразу же приступить к работе

Близнецы

Близнецам, которые решат назначить на один из этих дней встречу с друзьями, которых они давно не видели в реале, нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать. Таким образом они могут стать обладателями неожиданной, но очень важной для себя информации, которая поможет им сориентироваться в непростой жизненной – или профессиональной – ситуации и что еще более важно, выйти из нее победителями.

Весы

Весам звезды рекомендуют рискнуть – это даст им возможность получить неплохой выигрыш, который они смогут потратить на осуществление – пусть небольшой и материальной – мечты. Главное, от чего предостерегают представителей знака, так это от безрассудных поступков: важно – даже если речь пойдет о покупке лотерейного билета, не говоря уже о более серьезных действиях – просчитать не только собственные шаги, но и возможные последствия.

Козерог

Козерогам звезды советуют не спешить с работой над проектом, который кажется им очень важной и перспективной – скорее всего, он не оправдает возложенных на него ожиданий. Стоит немного подождать, и тогда – возможно, уже в нынешнее воскресенье – представителям знака сделают действительно во всех отношениях интересное предложение, благодаря которому удастся преуспеть как в карьерном, так и – что очень важно – в финансовом отношении.

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