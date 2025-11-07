Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 ноября

Гороскоп / © Credits

Суббота, 8 ноября, приходится на день, который астрологи называют «дьявольским», в это время, несмотря на выходной, лучше всего — разумеется, если такое возможно — остаться дома и никуда не выходить: только в родных стенах можно чувствовать себя в безопасности.

Освободившееся время необходимо посвятить уборке — как внутренней, так и внешней. В первом случае необходимо проанализировать ситуацию, сложившуюся в жизни, и причинно-следственные связи, которые к ней привели, во втором — навести порядок в доме, добравшись до самых дальних углов, которые обычно остаются без внимания.

Но самое важное — не попасть под чужое влияние: человек, который может на нас повлиять, будут преследовать свои — выгодные для него и опасные для нас — цели.

В воскресенье, 9 ноября, обстоятельства сложатся благоприятным образом для реализации любого — даже очень важного и сложного — проекта, но только в том случае, если удастся заменить колебания и размышления активными действиям. Конечно, жаль тратить выходной на работу, но и терять шанс на серьезный профессиональный прорыв нежелательно, поэтому желательно хотя бы начать, сделав первый шаг в направлении поставленной цели. Особенный успех обещает финансовая деятельность: любые вопросы, так или иначе связанные с деньгами, будут решаться легко и просто. Кому повезет в такое время?

Дева

Девы, несмотря на выходные, могут получить солидную прибыль, которая, несмотря на то, что она является заслуженной, окажется для представителей знака неожиданной — таким себе сюрпризом, хоть и предвкушаемым, но все равно внезапным, а потому особенно приятным. Параллельно им может поступить предложение занять новую должность — пока оно станет неформальным, так что будет время подумать, а там и до официального назначения недалеко.

Стрелец

Стрельцы смогут наладить отношения с близким человеком, с которым они — не по своей воле — поссорились некоторое время назад. Путь к его сердцу будет лежать через комплименты, которые хорошо умеют делать представители знака. Главное — говорить их максимально искренне, только в таком случае собеседник поверит в них сразу и безоговорочно, в то время как любая фальшь сразу же будет обнаружена, поскольку они категорически не умеют врать — даже во спасение.

Водолей

Водолеям можно — и нужно — назначать встречи с людьми, которые им близки и дороги: родных, друзей, любимых. Особенностью именно этого свидания станет тот факт, что в результате представители знака получат не только удовольствие от общения, но и массу интересной и полезной информации. И если первая их просто развлечет, то вторая уже в начале новой недели пригодится им в работе, подсказав важный — и оригинальный — профессиональный ход.

