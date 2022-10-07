Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 8-9 октября

8 и 9 октября – благоприятные дни для того, чтобы проанализировать все, что происходило в жизни в последнее время, проанализировать свои ошибки, сделать выводы из успехов, составить планы на ближайшее будущее, а возможно, и приступить к их воплощению в жизнь. Кому повезет в эти выходные?

Суббота, 8 октября, – день, когда прошлое – хотим мы того или нет – активно вторгается в нашу жизнь. Оно может принять любой облик: воспоминаний о былых событиях, ситуаций, которые повторятся, вызвав ощущение дежавю, или человека, который когда-то играл важную роль в нашей жизни, но потом – по самым разным причинам – исчез из нее. В любом случае это происходит не для того, чтобы мы предались приятным – или не очень – воспоминаниям, хотя и они имеют важное значение. Мы должны сделать выводы из того, что когда-то пережили, и понять, как – если речь идет о неудаче – в будущем избежать их повторения, либо каким образом – если человек анализирует свой успех – повторить, а то и превзойти его. Коль скоро все будет сделано правильно, уже в воскресенье, 9 октября, можно переходить от анализа и размышлений к активным действиям. Конечно, приступать к непосредственной реализации профессиональных проектов, возможно, и не стоит, но составить подробный план действий, которые нужно будет предпринять уже в понедельник, можно и нужно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды рекомендуют совершить решительный шаг, который сделает их счастливыми. В их прошлом остался человек, которого они любили и, скорее всего, любят до сих пор, но после ссоры, в которой виноваты представители знака, их общение прервалось, из-за чего страдали оба. Если в эти дни они найдут в себе моральные силы позвонить и извиниться, это круто изменит их жизнь – к лучшему.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – наконец-то! – удастся достичь цели, к которой они шли долго и упорно. Скорее всего, это будет связано с переездом на новое место жительства, причем не лишь бы как, а с учетом всех их пожеланий. Роскошный коттедж на берегу моря, пусть даже и северного, вполне может из мечты превратиться в явь, а о том, каких усилий это стоило представителям знака, лучше умолчать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги получат весомый повод для довольства собой: высокий уровень задачи, который им – пусть пока и неофициально – получат в это время, подтвердит им факт того, как высоко ценят их профессионализм потенциальные работодатели. Да и предложенный гонорар порадует представителей знака своей внушительностью, ну а в том, что они сделают свою работу вовремя и качественно, сомневаться не приходится.

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